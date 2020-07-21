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"Если Криштиану чувствует запах крови…" Сарри оценил выступления Роналду

Италия
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Туринские хищники и ареал их обитания

"Если Криштиану чувствует запах крови…" Сарри оценил выступления Роналду
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Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал результат встречи 34-го тура Серии А с римским "Лацио" (2:1), выразив мнение об игре Криштиану Роналду. Цитирует Сарри Football Italia.

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"Нам нужно набрать еще четыре очка, чтобы стать чемпионами. Сложность в том, что мы должны играть каждые 4 дня, важно сосредоточиться. Роналду? Если Криштиану чувствует запах крови… Он необыкновенный, быстро восстанавливается. Это не только физика, речь о психологии".

"Если португалец на что-то нацелен, то его очень трудно остановить. Посмотрим, понадобится ли ему отдых в течение следующих нескольких игр, но если он демонстрирует такую форму, то вряд ли. Дибала? На тренировке он ощущал боль в спине, я оставил его на скамейке. У Игуаина была такая же проблема".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пауло Дибала Маурицио Сарри
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Источник:
Football Italia

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