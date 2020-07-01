Сарри: Роналду и Дибала научились взаимодействовать намного лучше

Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с "Дженоа" (3:1) в рамках 29-го тура итальянской Серии A. Цитирует наставника "бьянконери" Football Italia.

"Хорошая командная работа, три прекрасных гола. Команда оправилась после поражения в Кубке Италии, но это был только вопрос времени, физически мы готовы. Игра Роналду и Дибалы? Что-то изменилось с точки зрения движения, они научились взаимодействовать намного лучше. Я заметил это и на тренировках".