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Сарри: Роналду и Дибала научились взаимодействовать намного лучше

Италия
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Сарри: Роналду и Дибала научились взаимодействовать намного лучше

Сарри: Роналду и Дибала научились взаимодействовать намного лучше
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Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с "Дженоа" (3:1) в рамках 29-го тура итальянской Серии A. Цитирует наставника "бьянконери" Football Italia.

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"Хорошая командная работа, три прекрасных гола. Команда оправилась после поражения в Кубке Италии, но это был только вопрос времени, физически мы готовы. Игра Роналду и Дибалы? Что-то изменилось с точки зрения движения, они научились взаимодействовать намного лучше. Я заметил это и на тренировках".

"Ювентус" набрал 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В тройку лидеров входят "Лацио" (68) и миланский "Интер" (61) – у "нерадзурри" есть матч в запасе.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пауло Дибала Маурицио Сарри
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Источник:
Football Italia

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