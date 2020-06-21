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Маурицио Сарри: Надеюсь, что скоро Роналду снова станет тем фантастическим игроком
Наставник туринцев высказался насчет португальского форварда
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями насчет игры нападающего Криштиану Роналду.
"Мы общались перед матчами Кубка Италии с "Миланом" и "Наполи", как и вчера. Он забил 700 голов, играя несколько шире в сравнении с позицией центрального нападающего. Это его предпочтение, что вполне нормально.
Я вызвал трех ребят и поговорил с ними о том, что нам следует делать в финале. Все проанализировав, мы решили попробовать сыграть с Дибалой в центре.
Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что уже завтра или максимум через неделю он снова станет тем фантастическим игроком, к которому мы привыкли. Просто сейчас он не в лучшей физической форме", – рассказал Сарри.