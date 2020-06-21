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Маурицио Сарри: Надеюсь, что скоро Роналду снова станет тем фантастическим игроком

Италия
(1 голосов)

Наставник туринцев высказался насчет португальского форварда

Маурицио Сарри: Надеюсь, что скоро Роналду снова станет тем фантастическим игроком
Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями насчет игры нападающего Криштиану Роналду.

"Мы общались перед матчами Кубка Италии с "Миланом" и "Наполи", как и вчера. Он забил 700 голов, играя несколько шире в сравнении с позицией центрального нападающего. Это его предпочтение, что вполне нормально.

Я вызвал трех ребят и поговорил с ними о том, что нам следует делать в финале. Все проанализировав, мы решили попробовать сыграть с Дибалой в центре.

Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что уже завтра или максимум через неделю он снова станет тем фантастическим игроком, к которому мы привыкли. Просто сейчас он не в лучшей физической форме", – рассказал Сарри.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Маурицио Сарри
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
21.06.2020 в 22:34
Уже не станет в связи с возрастом. Ему уже не соцсети не помогут, ни его нервная сестра.
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0
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Инспектор ( )
21.06.2020 в 21:31
Sorry, Сарри.
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0
0
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Инспектор ( )
21.06.2020 в 21:07
За какие заслуги Сараи главный в Ювенпузе?
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