Маурицио Сарри: Надеюсь, что скоро Роналду снова станет тем фантастическим игроком

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями насчет игры нападающего Криштиану Роналду.

"Мы общались перед матчами Кубка Италии с "Миланом" и "Наполи", как и вчера. Он забил 700 голов, играя несколько шире в сравнении с позицией центрального нападающего. Это его предпочтение, что вполне нормально.

Я вызвал трех ребят и поговорил с ними о том, что нам следует делать в финале. Все проанализировав, мы решили попробовать сыграть с Дибалой в центре.

Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что уже завтра или максимум через неделю он снова станет тем фантастическим игроком, к которому мы привыкли. Просто сейчас он не в лучшей физической форме", – рассказал Сарри.