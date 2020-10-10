Товарищеские матчи. Марокко сильнее Сенегала, Алжир бьет Нигерию, а Мали громит Гану

Сборная Мали в турецком Сиде неожиданно легко разобралась с Ганой, попутно заиграв за сборную двух молодых форвардов, родившихся в Кот-д’Ивуаре - Эль-Билаля Туре и Кевина Зохи.

Почти весь обновленный состав малийцев выступает во французской Лиге 1, при этой в команде не осталось исполнителей, старше 30 лет. Смена поколений проведена, и 4-2-3-1 от подопечных Мохамеда Магассубы выглядят весьма эффективно. Как и лидер нового состава Амаду Айдара из "Лейпцига".

А вот ганцы в этот раз толком ничего и не показали, несмотря на присутствие в составе Томаса Партея и братьев Айю. Новое поколение у "Черных звезд" явно слабее предыдущего.

Мали - Гана - 3:0

Голы: А. Траоре, 3, Э. Туре, 49, Айдара, 75

В еще одном топ-матче дня Марокко в Рабате обыграло Сенегал, которому из-за коронавируса не мог помочь Садио Мане. Составы обеих команд были далеки от идеальных, и если Алиу Сиссе дал показать себя резервистам, то Вахид Халилходжич еще и заиграл в сборной двух новичков - "бельгийца" Самми Ммае и "немца" Аймена Баркока.

В итоге Баркок исполнил гениальную голевую на Эн-Несири во втором тайме. Кроме того, ассистами в матче отметились лидеры марокканцев Ашраф Хакими и Хаким Зийех. Сенегал ответил на это великолепие лишь голом престижа.

Марокко - Сенегал 3:1

Голы: Амалах, 10, Эн-Несири, 71, Эль-Араби, 86 - Сарр, 88 (с пенальти)

Победитель КАН-2019 Алжир не показал красивую игру в матче против Нигерии, но одержал победу за счет раннего гола защитника "Гладбаха" Рами Бенсебаини после навеса с углового.

Команды провели матч смешанными составами - игровое время получили как лидеры, вроде Рияда Мареза и Алекса Ивоби, так и абсолютные дебютанты, как Зайду Сануси или Харис Белькебла. Ивоби, к слову, вполне наработал на гол своей активностью, но не везло с реализацией. Ну и еще, как это часто бывает в матчах африканских сборных, обеим командам не хватало последней передачи и просто тонкости в завершающей стадии атак.

Нигерия - Алжир - 0:1

Гол: Бенсебаини, 8

В отличие от большинства топовых африканских сборных, Тунис регулярно использует много игроков из неевропейских клубов. Но в матче против слабой сборной Судана это не стало проблемой.

"Орлы Карфагена" доминировали по ходу всей игры, забив три безответных мяча. Два ассиста оформил Вахби Хазри, который по воле Клода Пюэля лишился игровой практики в "Сент-Этьене", где еще год назад был лидером атак. Также отмечаем гол Саиф-Эдина Хауи, который не всегда проходит даже в заявку "Марселя".

Тунис - Судан - 3:0

Голы: Хауи, 17, Маалуль, 25, Слимане, 35

Ну а Камерун в Бельгии провел спарринг против команды с другого континента. Японцы не умеют играть спустя рукава, и статус поединка не стал для них помехой - команда реально сражалась и хотела победить. Другое дело, что перевеса по игре у азиатов не было.

Избавившись от Кларенса Зеедорфа с его пародией на тики-таку, Камерун заиграл в свой футбол - с быстрыми флангами и контратаками. Как минимум дважды африканцы обязаны были забивать, но Токо-Экамби, который еще не забил ни гола за "Лион" в новом сезоне, продолжил пороть моменты и в сборной.

С другой стороны, оборона у африканцев все еще на "троечку". В первом тайме они едва не привезли гол, перепасовываясь возле собственных ворот. Да и в остальных с кроссами в штрафную справлялись с трудом, регулярно теряя оппонентов.

Япония - Камерун - 0:0