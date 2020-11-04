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Обладатель Золотого мяча и свиной головы: Луишу Фигу – 48 лет

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Уважают в Мадриде, не очень любят в Каталонии

Обладатель Золотого мяча и свиной головы: Луишу Фигу – 48 лет
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Луиш Филипе Мадейра Каэйру Фигу родился 4 ноября 1972 года в Лиссабоне — португальский футболист, выступал на позиции полузащитника. Был рекордсменом национальной сборной Португалии по количеству матчей, однако данный рекорд побил Криштиану Роналду.

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Выступал за "Спортинг", "Барселону", мадридский "Реал" и миланский "Интер". Считается одним из лучших игроков своего поколения, занимает второе место по количеству результативных передач в истории Ла Лиги. Фигу – обладатель Золотого мяча и награды "Игрок года ФИФА".

Фигу является одним из немногих футболистов, которые играли как за "Барселону", так и за "Реал". Отметим, что 23 ноября 2002 года состоялась вторая игра португальца на "Камп Ноу" в составе "сливочных" – к ногам Фигу во время подачи с корнера была выброшена голова свиньи.

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В статье: Португалия Луиш Фигу
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