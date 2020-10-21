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Фигу: Европейская Премьер-лига разрушит футбол

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(4 голосов)

Что же в итоге предпримут клубы?

Фигу: Европейская Премьер-лига разрушит футбол
Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу прокомментировал информацию о возможном создании европейской Премьер-лиги.

"Создание европейской Премьер-лиги разрушит футбол в том виде, в котором мы его знаем. Всё дело в жадности и поддержке нескольких элитных клубов. Это приведёт к убийству других клубов и лиг, которые нравятся болельщикам. Футбол должен объединиться. Все должны этому противостоять", — написал Фигу на своей странице в "Твиттере".

Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", ведут переговоры о создании соревнований под названием "европейская Премьер-лига". Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.

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В статье: Луиш Фигу
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