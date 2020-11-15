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Президент УЕФА Александр Чеферин: Европейской Суперлиге сейчас не место в футболе

Общие новости
(1 голосов)

Словенец высказался на счет заявлений о создании нового турнира

Президент УЕФА Александр Чеферин: Европейской Суперлиге сейчас не место в футболе
Новина українською

Александр Чеферин продемонстрировал свое видение на создание Европейской Суперлиги:

"Для меня даже не может быть разговоров о Суперлигу. Это мечта двух или трех директоров клуба, которым наплевать на солидарность. Их не волнует ничего, кроме себя. Они, наверное, еще даже не осознают, что могут навредить своим клубам.

Идея не очень серьезная. Она возникла из-за ухода Бартомеу с поста президента "Барселоны". Я считаю, что это была больше популистское или политическое заявление, чем серьезная " – передает слова президента УЕФА Marca.

Напомним, недавно Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которой будут соревноваться сильнейшие клубы Европы.

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В статье: Флорентино Перес Жозеп Бартомеу Александер Чеферин
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
15.11.2020 в 21:31
Барселона поставила обязательное условие, что бы в Суперлигу взяли обязательно алавес и асасасуну. Иначе фмеська стату не набьет_
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:45
И заплакали детишки!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:06
Суперлыгарь!
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0
0


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