Президент УЕФА Александр Чеферин: Европейской Суперлиге сейчас не место в футболе

Александр Чеферин продемонстрировал свое видение на создание Европейской Суперлиги:

"Для меня даже не может быть разговоров о Суперлигу. Это мечта двух или трех директоров клуба, которым наплевать на солидарность. Их не волнует ничего, кроме себя. Они, наверное, еще даже не осознают, что могут навредить своим клубам.

Идея не очень серьезная. Она возникла из-за ухода Бартомеу с поста президента "Барселоны". Я считаю, что это была больше популистское или политическое заявление, чем серьезная " – передает слова президента УЕФА Marca.