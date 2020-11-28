Аль-Ахли в рекордный 9-й раз выиграл африканскую Лигу Чемпионов

"Аль-Ахли" выиграл африканскую Лигу Чемпионов, победив в финале другой египетский клуб "Замалек" (2:1).

Для "Аль-Ахли" этот титул стал 9-м в истории, что стало новым рекордом соревнования. По 5 побед в турнире также имеют всё тот же "Замалек" и "Мазамбе" (ДР Конго).

Замалек – Аль-Ахли – 1:2

Голы: Шикабала, 31 – Солея, 5, Магди, 86