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Аль-Ахли в рекордный 9-й раз выиграл африканскую Лигу Чемпионов

Общие новости
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В финале встретились два египетских клуба

Аль-Ахли в рекордный 9-й раз выиграл африканскую Лигу Чемпионов
Новина українською

"Аль-Ахли" выиграл африканскую Лигу Чемпионов, победив в финале другой египетский клуб "Замалек" (2:1).

Для "Аль-Ахли" этот титул стал 9-м в истории, что стало новым рекордом соревнования. По 5 побед в турнире также имеют всё тот же "Замалек" и "Мазамбе" (ДР Конго).

Замалек – Аль-Ахли – 1:2

Голы: Шикабала, 31 – Солея, 5, Магди, 86

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В статье: Аль-Ахли (Египет) Замалек (Египет)
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