Клопп против Флика, Сон против Суареса. Объявлены претенденты на основные награды FIFA: The Best

Сегодня появились окончательные списки претендентов на награды The Best, которые 17-го декабря будет вручать FIFA. Пробежимся по основным номинантам.

Лучший вратарь:

Ян Облак ("Атлетико")

Мануэль Нойер ("Бавария")

Алиссон Бекер ("Ливерпуль")

Лучший тренер:

Ханси Флик ("Бавария")

Марсело Бьелса ("Лидс")

Юрген Клопп ("Ливерпуль")

Автор лучшего гола:

Луис Суарес ("Барселона"/"Атлетико")

Сон Хин Мин ("Тоттенхэм")

Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго")

Напомним, что Золотой мяч по итогам года вручаться не будет.