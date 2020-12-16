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Назван лучший арбитр в истории по версии France Football

Общие новости
(2 голосов)

Им стал итальянский специалист

Назван лучший арбитр в истории по версии France Football
Новина українською

Издание France Football назвало Пьерлуиджи Коллину лучшим арбитром в истории. Итальянец начал свою карьеру в 1977 году, а завершил в 2005-м. Ему довелось судить 240 матчей Серии A и 109 международных игр, включая финал чемпионата мира-2002 Германия — Бразилия (0:2).

"Когда речь заходит об арбитрах, его имя приходит первым на ум. Коллина вошел в историю футбола", — говорится в комментарии France Football.

В 2011 году Коллина был включен в Зал славы итальянского футбола. С 2010 по 2012-й работал куратором судейства в Федерации футбола Украины, а с января 2017 года возглавляет департамент судейства ФИФА.

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В статье: Пьерлуиджи Коллина
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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Лекарь (село Дарница)
16.12.2020 в 21:01
Для меня всегда был лучшим британский полицейский, Говард Уэбб. А Коллина... Ну лично я видел несколько ляпов этого арбитра, не могу назвать его лучшим. Хотя,в целом, его работа мне импонировала, не скрою.
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+2
0
Oлeкcин (Н.)
16.12.2020 в 20:54
Годулян - лутшый!!!
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:31
ты же с трусов выпрыгивал за Катю Мозоль...
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0
0
Primeval (Одесса)
16.12.2020 в 19:03
Коллина запомнился больше своей внешностью, и вопрос вспомните судью, многим на ум он приходит)
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+4
0
winter (Berlin)
16.12.2020 в 18:17
У нього помилок було як гівна, хоча авторитет дійсно був. багатьох вже і не памятаю, але останні роки найбільше подобався Бйорн Кейперс.Забув додати, так як Коліна був довгий час головою арбітрів УЄФА і ФІФА, то він є символом корупції в міжнародному футболі.
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+4
0
SERG DIAGER (Сумы)
16.12.2020 в 17:48
Не згоден. Франк де Блеккере судив на порядок вище. Самі навіть в статті написали , що вибрали його, бо він перший прийшов на ум.
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+2
0


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