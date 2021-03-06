IFAB изменит правила фиксации игры рукой с 1 июля
Теперь будет меньше абсурдно отмененных голов
Фото – EPA, автор неизвестен
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с 1 июля вносит изменения в правила касательно игры рукой.
Теперь рефери не будет отменять гол, если мяч случайно попал в руку кого-то из атакующей команды.
Судья на своё усмотрение будет определять, засчитывать ли мяч, исходя из следующих правил:
– движение руки в направления мяча считается нарушением
– если игрок выставил руку, неестественно увеличив размер своего тела, засчитывается как нарушение
– если мяч залетел в ворота от руки атакующего игрока (даже с последующим рикошетом от голкипера), то мяч не будет засчитан, даже если это попадание в руку было случайным
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