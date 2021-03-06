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IFAB изменит правила фиксации игры рукой с 1 июля

Общие новости
(6 голосов)

Теперь будет меньше абсурдно отмененных голов

IFAB изменит правила фиксации игры рукой с 1 июля

Фото – EPA, автор неизвестен

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с 1 июля вносит изменения в правила касательно игры рукой.

Теперь рефери не будет отменять гол, если мяч случайно попал в руку кого-то из атакующей команды.

Судья на своё усмотрение будет определять, засчитывать ли мяч, исходя из следующих правил:

– движение руки в направления мяча считается нарушением

– если игрок выставил руку, неестественно увеличив размер своего тела, засчитывается как нарушение

– если мяч залетел в ворота от руки атакующего игрока (даже с последующим рикошетом от голкипера), то мяч не будет засчитан, даже если это попадание в руку было случайным

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Комментарии (0)
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dazo37
06.03.2021 в 16:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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