IFAB изменит правила фиксации игры рукой с 1 июля

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с 1 июля вносит изменения в правила касательно игры рукой.

Теперь рефери не будет отменять гол, если мяч случайно попал в руку кого-то из атакующей команды.

Судья на своё усмотрение будет определять, засчитывать ли мяч, исходя из следующих правил:

– движение руки в направления мяча считается нарушением

– если игрок выставил руку, неестественно увеличив размер своего тела, засчитывается как нарушение

– если мяч залетел в ворота от руки атакующего игрока (даже с последующим рикошетом от голкипера), то мяч не будет засчитан, даже если это попадание в руку было случайным