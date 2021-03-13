Вернер, Роналду и Левандовский в лидерах транжиров моментов среди топ-5 лиг Европы
Но двое из них забивают немало
AS/Автор невідомий
Аналитический портал Squawka со ссылкой на Footstock опубликовал рейтинг крупнейших транжиров в топ-5 европейских чемпионатах.
Лидером стал нападающий "Лидса" Патрик Бамфорд, не использовав 17 голевых моментов, забив семь таких шансов. На втором и третьем местах с таким же количеством потерянных возможностей, как и у англичанина, расположились два представителя Бундеслиги - игрок "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст (13 реализованных шансов) и форвард "Баварии" Роберт Левандовски (22).
По 16 потерянных возможностей имеют в пассиве Тимо Вернер ("Челси", 4 реализованных шансы) и Криштиану Роналду ("Ювентус", 15).
Отметим, что в скобках указано количество использованных голевых возможностей для взятия ворот. Всего на счету Бамфорда 13 голов в лиге, Вегхорста - 15 Левандовского - 31 Вернера - пять, Роналду - 20.
Most Big Chances missed in Europe's top five leagues this season (Big Chances scored):— Squawka Football (@Squawka) March 13, 2021
◉ Patrick Bamford - 17 (7)
◎ Wout Weghorst - 17 (13)
◎ Robert Lewandowski - 17 (22)
◉ Timo Werner - 16 (4)
◎ Cristiano Ronaldo - 16 (15)
You see what the problem is? ????
(@Footstock)
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