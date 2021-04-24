Чеферин: Всем клубам Суперлиги грозят санкции за их решение

Президент УЕФА Александр Чефферин прокомментировал возможные наказания для клубов, основавших Суперлигу:

"Мы по-прежнему ждем юридической экспертизы, после чего объявим о санкциях. Но всем угрожают последствия за их решение, и они это знают.

Для меня это разные ситуации. Есть клубы, которые признали ошибку и сказали: "Мы оставим проект". Остальные знают, что я назову проект мертвым, но они, вероятно, не хотят в это верить.

На исполкоме УЕФА мы договорились, что свяжемся с соответствующими национальными федерациями и лигами на следующей неделе и посмотрим, что все мы сможем сделать", - сказал Чеферин.