Чеферин: Всем клубам Суперлиги грозят санкции за их решение
Последствий не избежать
Президент УЕФА Александр Чефферин прокомментировал возможные наказания для клубов, основавших Суперлигу:
"Мы по-прежнему ждем юридической экспертизы, после чего объявим о санкциях. Но всем угрожают последствия за их решение, и они это знают.
Для меня это разные ситуации. Есть клубы, которые признали ошибку и сказали: "Мы оставим проект". Остальные знают, что я назову проект мертвым, но они, вероятно, не хотят в это верить.
На исполкоме УЕФА мы договорились, что свяжемся с соответствующими национальными федерациями и лигами на следующей неделе и посмотрим, что все мы сможем сделать", - сказал Чеферин.
Напомним, что восемь клубов из 12 уже покинули Суперлигу. Не вышли из турнира только "Реал", "Барселона", "Милан" и "Ювентус".
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