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Чеферин: Всем клубам Суперлиги грозят санкции за их решение

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Последствий не избежать

Чеферин: Всем клубам Суперлиги грозят санкции за их решение

Новина українською

Президент УЕФА Александр Чефферин прокомментировал возможные наказания для клубов, основавших Суперлигу:

"Мы по-прежнему ждем юридической экспертизы, после чего объявим о санкциях. Но всем угрожают последствия за их решение, и они это знают.

Для меня это разные ситуации. Есть клубы, которые признали ошибку и сказали: "Мы оставим проект". Остальные знают, что я назову проект мертвым, но они, вероятно, не хотят в это верить.

На исполкоме УЕФА мы договорились, что свяжемся с соответствующими национальными федерациями и лигами на следующей неделе и посмотрим, что все мы сможем сделать", - сказал Чеферин.

Напомним, что восемь клубов из 12 уже покинули Суперлигу. Не вышли из турнира только "Реал", "Барселона", "Милан" и "Ювентус".

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В статье: Суперлига Александер Чеферин
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Источник:
AP

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