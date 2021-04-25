Пиварич и Кайоде забили три гола на двоих за свои команды

Бывший защитник "Динамо" Йосип Пиварич отличился дублем в матче 31-го тура чемпионата Хорватии "Горица" - "Локомотива" Загреб. Экс-киевлянин дважды реализовал пенальти за столичный клуб, однако его команда все равно проиграла со счетом 4:2. Отметим, что этот матч он проводил на левом фланге полузащиты.

Моменты с Йосипом: 2:14 и 4:34.

А вот за "Сивасспор" забил свой третий гол в последних четырех матчах арендованный у донецкого "Шахтера" нападающий Ларри Кайоде, открыв счет во встрече против "Денизлиспора". Команда нигерийца не смогла удержать победный результат, завершив поединок вничью 1:1.

Напомним, что Пиварич присоединился к "Локомотиве" на правах свободного агента летом этого года после трех сезонов в составе киевского "Динамо". Этот дубль стал для него первым за его новую команду. Всего на его счету пять голов и один ассист в 20-ти матчах.

Кайоде проводит сезон за "Сивасспор" на правах аренды из "Шахтера". За 35 встреч в Турции он забил девять голов и отдал три ассиста.