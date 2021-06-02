Германия – Дания 1:1. Гол Нойхауса и неудачное возвращение Хуммельса

Товарищеский матч. 2 июня

Австрия, Инсбрук. Стадион "Тиволи-Ной"

Германия – Дания 1:1

Голы: Нойхаус (48) – Поульсен (71)

Германия: Нойер – Хуммельс, Зюле, Гинтер – Госенс (Гюнтер, 79), Нойхаус, Киммих, Клостерманн (Кох, 59) – Сане (Хофманн, 86), Гнабри (Фолланд, 79), Мюллер

Дания: Шмейхель – Мэле, Вестергор, Кьер (Йоргенсен, 80), Васс (Кристиансен, 85)– Дилэйни, Хейбьерг (Ларсен, 68) – Брэйтуэйт (Бойлесен, 80), Эриксен, Сков – Поульсен (Дамсгор, 80)

Предупреждение: Сане (57)

Матч с Данией должен был стать последней серьёзной проверкой для Германии перед стартом Евро-2020. Команда Йоги Лёва в очередной раз показала неубедительную игру, хотя отчасти это заслуга датчан, у которых есть все шансы выстрелить на европейской первенстве, если они продолжат в том же духе.

Большой эмоциональный окрас сегодняшнему матчу привнесло возвращение в состав «бундестим» Томаса Мюллера и Матса Хуммельса. Ветераны не вызывались с конца 2018-го года, когда Лёв дал команду на омоложение состава, но в ответственный момент опытных бойцов вновь призвали в ряды сборной. Мюллер провёл неплохую игру и добавил остроты врываниями вторым темпом, в то время как для Хуммельса вечер сложился не лучшим образом. Датчане раз за разом подчеркивали уязвимость центрбека, что сказалось на итоговом результате, хотя тут опять-таки вопросы тренерскому штабу – почему медлительного Хуммельса оставили на растерзание против динамичной атаки соперника.

Германия вышла в экспериментальном составе и по ходу игры это было весьма ощутимо. Лёв предоставил отдых финалистам ЛЧ Хаверцу, Вернеру, Рюдигеру и Гюндогану, а также из-за проблем со здоровьем поберегли Горецку и Крооса. И если автора победного гола в ЛЧ достойно заменил Мюллер, то вот в центре поля без Крооса, Гюндо и рывков Горецки было вяло. Нойхаус был активен, но было заметно, что он совсем не понимает, как снабжать баварскую атаку передачами.

Первый тайм был очень скудный на моменты. Один раз сработал типичный баварский механизм: Киммих передачей из глубины нашёл Мюллера, но мяч после его удара головой прилетел прямо в руки Шмейхеля. Перед перерывом Нойхаус заработал опасный штрафной у линии ворот, но ничего путного из этого не вышло, а самый опасный удар нанёс Гнабри, угодив в крестовину дальним выстрелом.

На старте второй половины Германия рано повела в счёте, подловив датчан при розыгрыше мяча у своих ворот. Дилейни не понял манёвра Хейбьерга и отдал не в ту зону, что привело к перехвату «бундестим». После подачи с фланга в вратарской датчан начался пожар, мяч прискакал к Нойхаусу, и Флориан с близкого расстояния забил свой второй гол в 6 матчах за сборную.

Немцы пытались забить второй, но вместо этого пропустили в ответ. Эриксен удрал в контратаку и вырезал классный пас на Поульсена, который пробил в ближний угол Нойера. При этом за форвардом «Лейпцига» не успел Хуммельс, который разбил офсайдную ловушку и опустился ниже, но всё равно позволил Юссуфу от себя убежать. До конца матча Киммих ещё раз проверил каркас ворот после прострела Гюнтера, но на этот соперники с опасными моментами на сегодня закончили. 1:1.