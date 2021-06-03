Англия - Австрия 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор товарищеского матча Англия - Австрия, 2 июня 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча Англия - Австрия. Соперник сборной Украины на Евро-2020 владел территориальным преимуществом, чаще бил по воротам англичан, но ни один из 13-ти ударов цели не достиг. А вот подопечные Саутгейта свой момент нашли - 19-летний Букайо Сака забил дебютный гол в составе национальной сборной. Напомним, что Украина встретится с Австрией 21 июня.
Товарищеский матч
Англия - Австрия 1:0
Гол: Сака 57
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