Англия - Австрия 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча Англия - Австрия. Соперник сборной Украины на Евро-2020 владел территориальным преимуществом, чаще бил по воротам англичан, но ни один из 13-ти ударов цели не достиг. А вот подопечные Саутгейта свой момент нашли - 19-летний Букайо Сака забил дебютный гол в составе национальной сборной. Напомним, что Украина встретится с Австрией 21 июня.

Товарищеский матч

Англия - Австрия 1:0

Гол: Сака 57