ТМ. Венгрия - Кипр 1:0. Обзор матча, видео гола

Это первый из двух товарищеских поединков Венгрии перед стартом на Евро-2020. Во вторник, 8 июня, команда сыграет с Ирландией.

На чемпионате Европы венгры выступают в группе F, их соперниками будут Португалия, Франция и Германия.

Кипр не попал на Евро-2020 и готовится к осенним матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.

Товарищеский поединок

04.06.2021

Город Будапешт, стадион "Ференц Суса"

Венгрия - Кипр 1:0

Гол: Шефер (36)

Нереализованный пенальти в ворота Кипра: Неманья Николич (86)

Обзор матча