ТМ. Венгрия - Кипр 1:0. Обзор матча, видео гола
Фото: УЄФА/автор невідомий
Это первый из двух товарищеских поединков Венгрии перед стартом на Евро-2020. Во вторник, 8 июня, команда сыграет с Ирландией.
На чемпионате Европы венгры выступают в группе F, их соперниками будут Португалия, Франция и Германия.
Кипр не попал на Евро-2020 и готовится к осенним матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.
Товарищеский поединок
04.06.2021
Город Будапешт, стадион "Ференц Суса"
Венгрия - Кипр 1:0
Гол: Шефер (36)
Нереализованный пенальти в ворота Кипра: Неманья Николич (86)
Обзор матча
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