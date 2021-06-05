  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ТМ. Венгрия - Кипр 1:0. Обзор матча, видео гола

Общие новости
(1 голосов)
ТМ. Венгрия - Кипр 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото: УЄФА/автор невідомий

Новина українською

Это первый из двух товарищеских поединков Венгрии перед стартом на Евро-2020. Во вторник, 8 июня, команда сыграет с Ирландией.

На чемпионате Европы венгры выступают в группе F, их соперниками будут Португалия, Франция и Германия.

Кипр не попал на Евро-2020 и готовится к осенним матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.

Товарищеский поединок

04.06.2021

Город Будапешт, стадион "Ференц Суса"

Венгрия - Кипр 1:0

Гол: Шефер (36)

Нереализованный пенальти в ворота Кипра: Неманья Николич (86)

Обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Венгрия Кипр Товарищеский матч Контрольный матч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...