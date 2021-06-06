Зрители освистали игроков матча Англия - Румыния, за то, что футболисты стали на колено

Позвольте спросить, а с чего вдруг склонять колено, перед кем? Он такой же человек, как и я, почему они не приклонят колено перед белыми? И тут не вопрос в расизме, а вопрос в равенстве, пусть так же афроамериканцы, и т.д. приклонят колено перед белыми, смогут? Думаю нет