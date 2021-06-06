Зрители освистали игроков матча Англия - Румыния, за то, что футболисты стали на колено
Фанаты осудили акцию в поддержку движения Black Lives Matter
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках товарищеского матча сборная Англии минимально обыграла Румынию на стадионе "Риверсайд" в Мидлсбро., благодаря голу Маркуса Рэшфорда.
Перед поединком футболисты обеих команд встали на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter (прим. - "Жизни чернокожих имеют значение).
Определенная часть зрителей на трибунах освистала игроков за это, после чего другая часть болельщиков поаплодировала.
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