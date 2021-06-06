  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Зрители освистали игроков матча Англия - Румыния, за то, что футболисты стали на колено

Общие новости
(2 голосов)

Фанаты осудили акцию в поддержку движения Black Lives Matter

Зрители освистали игроков матча Англия - Румыния, за то, что футболисты стали на колено

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках товарищеского матча сборная Англии минимально обыграла Румынию на стадионе "Риверсайд" в Мидлсбро., благодаря голу Маркуса Рэшфорда.

Перед поединком футболисты обеих команд встали на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter (прим. - "Жизни чернокожих имеют значение).

Определенная часть зрителей на трибунах освистала игроков за это, после чего другая часть болельщиков поаплодировала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сборная Румынии Сборная Англии black lives matter
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 10:08
Одни, которые никогда не были рабовладельцами, должны извтниться перед теми, которые никогда не были рабами.. Бред какой-то..
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
07.06.2021 в 09:28
а в козломордії ка цапню на борзих щенят вимінювали. нехай тепер стають перед іподромом ра ком. пс доречі нічого не змінилось. один добер за десять раків.
Ответить
0
0
старий фан (Рівне)
07.06.2021 в 08:27
Скоро не лише освістувати будуть - будуть бити за це.
Ответить
+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
07.06.2021 в 04:23
Різне бувало в історії людства. Кораблі швартувалися біля африканського узбережжя, і ніхто навіть не сходив на берег. Просто пострілом з гармати сигналізувати місцевим, а ті підвозили своїх родичів на продаж. ... Декому не завадило б замислитися: а може колись мій пращур виміняв мого прапрадіда на ніж, чи на пляшку рому, а тепер я заробляю мільйони? Діти, незалежно від раси помирають від невиліковних хвороб, зате "black lives matter".
Ответить
+4
0
янковский ян (Запорожье)
07.06.2021 в 01:08
Если так пойдет то лет через 5-10 будем преклонять колени перед голубыми
Ответить
+5
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.06.2021 в 02:57
Чорножопий підар взагалі джек пот
Ответить
+4
0
avatar
Spokoyno (Киев)
06.06.2021 в 23:59
Читаю "Підземну залізницю" Вайтхеда... Так в минулому в Америці білі творили ЧОРНІ справи проти індейців та негрів... Але не набагато краще вони поводились з жінками та окремими блідноліцими, яких вернуло від такої поведінки. Утім то було давно і поліцейський безпредел може дістати багатьох... Тим більш афроамериканці і досі мають меншу змогу "піднятися з низин", тому частіше опиняються в не тому середовищи. Чи варто ставати англійцям на коліно... Можливо бо саме вони там правили, але мешканці центральної та східної Європи тут до чого... Навіть ті декілька тисяч, що перебували там були ближче до рабів...
Ответить
+3
0
мы за динамо (киев)
07.06.2021 в 09:23
шо?! в дитинстві хіжин дяді тома не начитався?
Ответить
0
0
djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 23:53
а перед жителями Чукотки ????? ущемление...однако.....
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
06.06.2021 в 23:30
Румыны должны становиться на колени перед цыганами - тоесть перед румынами
Ответить
+2
0
старий фан (Рівне)
07.06.2021 в 08:26
Цигани не румуни - неук. Цигани мають індійське походження.
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2021 в 08:29
Нацисты всегда недоумковатые
0
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
06.06.2021 в 22:38
А румынам то чего преклоняться? Сколько там румынских колоний было в Африке? Сколько вообще чернокожих рабов было в Румынии? Что за бред? Лишь потому что румыны белые? Это расизм. Позор румынской сборной. Им нет причин склоняться. Насчёт англичан, то тут не однозначно. Уж много они наворотили в колониальный период.
Ответить
+8
0
chicago (chicago)
06.06.2021 в 22:26
Очень долго преклоняли колено перед Богом.Но вдруг, все поменялось и люди стали богами.О чудо.
Ответить
+3
0
chicago (chicago)
06.06.2021 в 22:13
Позор и ганьба безхребетным футболистам
Ответить
+10
-1
blyaishtif86 (Харьков)
06.06.2021 в 21:59
Позвольте спросить, а с чего вдруг склонять колено, перед кем? Он такой же человек, как и я, почему они не приклонят колено перед белыми? И тут не вопрос в расизме, а вопрос в равенстве, пусть так же афроамериканцы, и т.д. приклонят колено перед белыми, смогут? Думаю нет
Ответить
+18
-1
cfc1905 (Нюрнберг)
06.06.2021 в 22:14
Очень долго преклоняли и не только колено. В США в 20-веке еще были отдельные места для темнокожих в автобусе, ресторане и тд Встать на колено это всего лишь жест и не более того. Не надо много интерпретировать и создавать трагедию века.
Ответить
0
-12
Термит (Киев)
06.06.2021 в 22:57
Не совсем последовательно...Если неравенство - это плохо, то зачем сейчас его демонстрировать такой акцией? Я там понимаю, пообнимались, руку друг другу пожали - это демонстрация равенства. А лазить рачки-то зачем? Дети не должны отвечать за грехи родителей
+12
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2021 в 23:39
Толерантность не должна быть однобокой. Жизни белых тоже имеют значение !!
+7
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...