После этого поражения в товарищеском матче со США Коста-Рика уволила главного тренера

Коста-Рика объявила об увольнении главного тренера Рональда Гонсалеса. Произошло это сразу после поражения в контрольном поединке со сборной США со счетом 0:4.

В заявлении президента Коста-риканский федерации футбола Родольфо Виллалобоса говорится следующее:

Таким образом мы хотим проинформировать всех болельщиков, медиа и наших спонсоров о том, что сегодня исполнительный комитет Коста-риканской федерации футбола единогласно совместно с Дирекцией спорта принял решение об увольнении Рональда Гонсалеса с поста тренера нашей сборной. Мы благодарим Рональда за его работу, преданность, дисциплину и любовь к футболу.

Рональд Гонсалес был главным тренером с 2019 года, а раньше - трижды исполняющим обязанности - в 2010, 2011 и 2018 годах.

Товарищеский матч

США - Коста-Рика 4:0

Голы: Ааронсон (7), Дайк (42), Кэннон (52), Рейна (77, пенальти)

Обзор матча