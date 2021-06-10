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После этого поражения в товарищеском матче со США Коста-Рика уволила главного тренера

Общие новости
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После этого поражения в товарищеском матче со США Коста-Рика уволила главного тренера

Фото: Explica.co/автор невідомий

Новина українською

Коста-Рика объявила об увольнении главного тренера Рональда Гонсалеса. Произошло это сразу после поражения в контрольном поединке со сборной США со счетом 0:4.

В заявлении президента Коста-риканский федерации футбола Родольфо Виллалобоса говорится следующее:

Таким образом мы хотим проинформировать всех болельщиков, медиа и наших спонсоров о том, что сегодня исполнительный комитет Коста-риканской федерации футбола единогласно совместно с Дирекцией спорта принял решение об увольнении Рональда Гонсалеса с поста тренера нашей сборной. Мы благодарим Рональда за его работу, преданность, дисциплину и любовь к футболу.

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Рональд Гонсалес был главным тренером с 2019 года, а раньше - трижды исполняющим обязанности - в 2010, 2011 и 2018 годах.

Товарищеский матч

США - Коста-Рика 4:0

Голы: Ааронсон (7), Дайк (42), Кэннон (52), Рейна (77, пенальти)

Обзор матча

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В статье: США Товарищеский матч Контрольный матч Коста-Рика Рональд Гонсалес
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.06.2021 в 20:58
а у нас Ротаня не увольняют проиграл 3 важных турнира поехал в Турцию и там чуть не проиграли 1-1 ---слуги футбола вам это подходит позор Украины и молодёжки ЧМ
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