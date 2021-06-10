После этого поражения в товарищеском матче со США Коста-Рика уволила главного тренера
Фото: Explica.co/автор невідомий
Коста-Рика объявила об увольнении главного тренера Рональда Гонсалеса. Произошло это сразу после поражения в контрольном поединке со сборной США со счетом 0:4.
В заявлении президента Коста-риканский федерации футбола Родольфо Виллалобоса говорится следующее:
Таким образом мы хотим проинформировать всех болельщиков, медиа и наших спонсоров о том, что сегодня исполнительный комитет Коста-риканской федерации футбола единогласно совместно с Дирекцией спорта принял решение об увольнении Рональда Гонсалеса с поста тренера нашей сборной. Мы благодарим Рональда за его работу, преданность, дисциплину и любовь к футболу.
Рональд Гонсалес был главным тренером с 2019 года, а раньше - трижды исполняющим обязанности - в 2010, 2011 и 2018 годах.
Товарищеский матч
США - Коста-Рика 4:0
Голы: Ааронсон (7), Дайк (42), Кэннон (52), Рейна (77, пенальти)
Обзор матча
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