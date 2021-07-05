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Эриксен впервые после приступа сфотографировался с болельщиком

Общие новости
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Кристиан уже бродит по пляжу в кепке

Эриксен впервые после приступа сфотографировался с болельщиком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Интернете появился снимок, на котором можно увидеть полузащитника национальной сборной Дании и миланского "Интера" Кристиана Эриксена после перенесенной операции и выписки из больницы. Хавбек сфотографировался с юным болельщиком.

Напомним, 12 июня под конец первого тайма матча 1-го тура ЕВРО между сборными Финляндии и Дании Эриксен упал на газон. Кристиана реанимировали прямо на поле, после чего увезли в госпиталь. Оказалось, что у игрока был сердечный приступ.

29-летний исполнитель уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

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В статье: Кристиан Эриксен
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.07.2021 в 10:37
Здоров'я Кристіану! Може Данія повторить результат 92-го?)
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