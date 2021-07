Эриксен впервые после приступа сфотографировался с болельщиком

В Интернете появился снимок, на котором можно увидеть полузащитника национальной сборной Дании и миланского "Интера" Кристиана Эриксена после перенесенной операции и выписки из больницы. Хавбек сфотографировался с юным болельщиком.

Christian Eriksen looking well and taking photos with a young fan, you love to see it! ❤️



(via bjornbindzus/IG) pic.twitter.com/kCOj2Dvsds