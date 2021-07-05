Эриксен впервые после приступа сфотографировался с болельщиком
Кристиан уже бродит по пляжу в кепке
Getty Images / Global Images Ukraine
В Интернете появился снимок, на котором можно увидеть полузащитника национальной сборной Дании и миланского "Интера" Кристиана Эриксена после перенесенной операции и выписки из больницы. Хавбек сфотографировался с юным болельщиком.
Christian Eriksen looking well and taking photos with a young fan, you love to see it! ❤️— ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2021
(via bjornbindzus/IG) pic.twitter.com/kCOj2Dvsds
Напомним, 12 июня под конец первого тайма матча 1-го тура ЕВРО между сборными Финляндии и Дании Эриксен упал на газон. Кристиана реанимировали прямо на поле, после чего увезли в госпиталь. Оказалось, что у игрока был сердечный приступ.
29-летний исполнитель уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.
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