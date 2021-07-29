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Работал на финале ЕВРО-2020. Арбитр Бьорн Куйперс завершит профессиональную карьеру в августе

Общие новости
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Известный специалист

Работал на финале ЕВРО-2020. Арбитр Бьорн Куйперс завершит профессиональную карьеру в августе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный судья Бьорн Куйперс сообщил, что завершит профессиональную карьеру 7 августа. Последним матчем для него станет встреча за Суперкубок Нидерландов, в котором сыграют "Аякс" и ПСВ. Приводит слова Куйперса журналист Крис Уильямс в своем Твиттере.

"Все это было здорово. Говорят, что останавливаться нужно на пике. Лучшего момента, чем этот, уже не будет".

Бьорн начал карьеру футбольного арбитра 19 лет назад. Судья из Нидерландов отработал на двух чемпионатах мира (2014, 2018) и трех ЕВРО (2012, 2016, 2020). Он также обслуживал матчи Суперкубка УЕФА (2011), финалов Лиги Европы (2013, 2018), финала Лиги чемпионов (2014) и финала ЕВРО-2020.

Читайте такжеВ финале Стерлинг нырял так же, как в полуфинале против Дании. Но на этот раз Англия не получила право на пенальти

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В статье: Бьорн Кейперс
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2021 в 13:08
Я так понимаю.... Почему президент Реала сейчас банкрот. И дело дошло до того, что фанаты Реала, которые всегда поддерживали Переса, сейчас начали войну против него. Все потому, что очень много денег пан Флорентино потратил не по назначению. Я имею в виду, так называемые "ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ" выплаченные арбитрам "на взлёте"... Я напомню... Не заметил Клатенбург гол Рамоса из метрового офсайда в финале ЛЧ 2016 года, и через пару лет, он на пенсии... Засчитал Кашшаи два гола Роналду в ворота Баварии из офсайдов, через годик Кашшаи уже на пенсии... Вот и время Кюйперса пришло уходить.. И за ним есть деяния, за которые он вполне может рассчитывать на Золотой парашют от Переса..В финале ЛЧ 2014 в Лиссабоне, до конца матча оставалось 30 секунд. Счет 1-0 в пользу АМ.. Реал подает угловой, Бейл локтем в лицо бьет Хуанфрана, то не может подпрыгнуть, фактически Бейл ударом в лицо заблокировал игрока АМ, и свободный Рамос сравнивает счет. По факту там свободный в пользу АМ и... ушастый трофей у матрасников...
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