Работал на финале ЕВРО-2020. Арбитр Бьорн Куйперс завершит профессиональную карьеру в августе

Футбольный судья Бьорн Куйперс сообщил, что завершит профессиональную карьеру 7 августа. Последним матчем для него станет встреча за Суперкубок Нидерландов, в котором сыграют "Аякс" и ПСВ. Приводит слова Куйперса журналист Крис Уильямс в своем Твиттере.

"Все это было здорово. Говорят, что останавливаться нужно на пике. Лучшего момента, чем этот, уже не будет".

Breaking ????: Björn Kuipers to retire on 7 August, Ajax vs PSV will be his last game. “It's been nice. They sometimes say that you should stop at your peak. And in that regard, there is no better moment than this, " pic.twitter.com/komB0MAbqS — Chris Williams (@Chris78Williams) July 29, 2021

Бьорн начал карьеру футбольного арбитра 19 лет назад. Судья из Нидерландов отработал на двух чемпионатах мира (2014, 2018) и трех ЕВРО (2012, 2016, 2020). Он также обслуживал матчи Суперкубка УЕФА (2011), финалов Лиги Европы (2013, 2018), финала Лиги чемпионов (2014) и финала ЕВРО-2020.