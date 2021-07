Работал на финале ЕВРО-2020. Арбитр Бьорн Куйперс завершит профессиональную карьеру в августе

Футбольный судья Бьорн Куйперс сообщил, что завершит профессиональную карьеру 7 августа. Последним матчем для него станет встреча за Суперкубок Нидерландов, в котором сыграют "Аякс" и ПСВ. Приводит слова Куйперса журналист Крис Уильямс в своем Твиттере.

Breaking ????: Björn Kuipers to retire on 7 August, Ajax vs PSV will be his last game. “It's been nice. They sometimes say that you should stop at your peak. And in that regard, there is no better moment than this, " pic.twitter.com/komB0MAbqS