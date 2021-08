США выиграли Кубок КОНКАКАФ. ВИДЕО жестокого фола, за который мексиканец не был удален

В решающем поединке Кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла Мексику (1:0, 117'). В финале команды встречались второй раз подряд. В 2019-м турнир выиграли мексиканцы. Отметим, что коллектив США взял трофей в 7-й раз, у "Майя" 11 титулов. Американцы добились успеха без Пулишича и Маккенни.

На 73-й минуте встречи 31-летний хавбек Мексики и "Атлетико" Эктор Эррера крайне грубо сфолил на американском полузащитнике "Портленд Тимберс" Эрике Уильямсоне. Эктор взмыл в воздух, высоко задрал ногу и попал шипами в голову оппонента. Рефери ограничился "горчичником" за это нарушение.

Le perdonaron la tarjeta roja a Hector Herrera. No se entiende como no la ve el árbitro, pero se entiende menos que con la tecnología no la rectifiquen. pic.twitter.com/HQkcsXeoLL