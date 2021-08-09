Экс-тренер московского Спартака возглавил национальную сборную Швейцарии
Замена Петковичу
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба ассоциации футбола Швейцарии объявила о назначении нового главного тренера. Им стал Мурат Якин, специалист известен по работе в швейцарских клубах. Также он сезон возглавлял московский "Спартак".
Таким образом, 46-летний Якин сменит на посту Владимира Петковича, опытный тренер ушел в стан французского "Бордо". Петкович работал с командой с 2014-го, под его руководством швейцарцы вышли из группы на ЕВРО-2016, а на чемпионате Европы-2020 коллектив добрался до ¼ финала.
Последним клубом Якина был швейцарский "Шаффхаузен". Будучи игроком, Мурат выступал за "Штутгарт", "Фенербахче", "Базель", "Грассхоппер" и "Кайзерслаутерн".
Murat Yakin ist der neue Nati-Trainer. Herzlich Willkommen!— ???????? Nati (@nati_sfv_asf) August 9, 2021
Murat Yakin est le nouvel entraîneur de la Nati. Bienvenue!
Murat Yakin è il nuovo allenatore della Nati. Benvenuto!
???? https://t.co/AeHvUVv9wn
(???????????? ????)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/AdQqjjraG0
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