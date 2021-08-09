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Экс-тренер московского Спартака возглавил национальную сборную Швейцарии

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Замена Петковичу

Экс-тренер московского Спартака возглавил национальную сборную Швейцарии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба ассоциации футбола Швейцарии объявила о назначении нового главного тренера. Им стал Мурат Якин, специалист известен по работе в швейцарских клубах. Также он сезон возглавлял московский "Спартак".

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Таким образом, 46-летний Якин сменит на посту Владимира Петковича, опытный тренер ушел в стан французского "Бордо". Петкович работал с командой с 2014-го, под его руководством швейцарцы вышли из группы на ЕВРО-2016, а на чемпионате Европы-2020 коллектив добрался до ¼ финала.

Последним клубом Якина был швейцарский "Шаффхаузен". Будучи игроком, Мурат выступал за "Штутгарт", "Фенербахче", "Базель", "Грассхоппер" и "Кайзерслаутерн".

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В статье: Швейцария Мурат Якин
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