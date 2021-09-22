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Провел за команду четыре матча. Экс-игрок Барселоны и сборной Бразилии покинул Аль-Ахли

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Провел за команду четыре матча. Экс-игрок Барселоны и сборной Бразилии покинул Аль-Ахли

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Барселоны" и "Тоттенхэма" Паулиньо покинул "Аль-Ахли" – об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии. Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Читайте такжеВИДЕО, как форвард Аякса забил четыре гола в матче Лиги Чемпионов против Спортинга

Напомним, Паулиньо присоединился к "Аль-Ахли" в июле 2021 года на правах свободного агента.

33-летний бразильский исполнитель успел провести за команду из Саудовской Аравии 4 матча, он забил 2 гола. Ранее игрок выступал за "Барселону" – с августа 2017-го по январь 2019-го. В июне этого года он покинул китайский "Гуанчжоу Эвергранд". Также он ранее регулярно вызывался в сборную Бразилии.

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В статье: Паулиньо Аль-Ахли (ОАЭ)
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