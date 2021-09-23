Вице-президент Суринама стал самым возрастным игроком международного клубного турнира. Ему 61 и его разыскивает Интерпол

Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк вышел на поле с капитанской повязкой за "Интер Моэнготапоэ" в Лиге КОНКАКАФ против "Олимпии" из Гондураса. Отыграл 54 минуты и отправился на скамейку запасных.

Брюнсвийк – президент клуба, а стадион, на котором проходил матч, назван в его честь. В матче также принял участие его 21-летний сын.

Ронни был осужден ещё 20 лет назад за незаконный оборот наркотиков, что не помешало ему впоследствии стать вице-президентом Суринама и несколько раз попасть в эпицентр футбольных скандалов.

Матч закончился 0:6 в пользу "Олимпии". В ответном матче Брюнсвийк не поможет своему клубу, так как покидать страну, из-за розыска Интерполом, ему не желательно.