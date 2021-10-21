Пике организовал. В Испании прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком
В этой дисциплины есть будущее
фото - edition.cnn.com
Balloon World Cup при участии представителей 32 стран в Тарратоге организовали защитник Барселоны Жерар Пике и испанский блогер Ибай Льянос, а вдохновением для организаторов стали ролики в TikTok братьев Диего и Антонио Арредондо, которые на карантине развлекались игрой с воздушным шариком.
Игра проходила на площадке 8 на 8 метров с различными препятствиями, а главной целью участников было удержание воздушного шарика в воздухе без физического контакта друг с другом.
Первым чемпионом мира по игре с воздушным шариком стал перуанец Франциско де ла Крус.
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