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Пике организовал. В Испании прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком

Общие новости
(1 голосов)

В этой дисциплины есть будущее

Пике организовал. В Испании прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком

фото - edition.cnn.com

Новина українською

Balloon World Cup при участии представителей 32 стран в Тарратоге организовали защитник Барселоны Жерар Пике и испанский блогер Ибай Льянос, а вдохновением для организаторов стали ролики в TikTok братьев Диего и Антонио Арредондо, которые на карантине развлекались игрой с воздушным шариком.

Игра проходила на площадке 8 на 8 метров с различными препятствиями, а главной целью участников было удержание воздушного шарика в воздухе без физического контакта друг с другом.

Первым чемпионом мира по игре с воздушным шариком стал перуанец Франциско де ла Крус.

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В статье: Жерар Пике
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Комментарии (1)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
21.10.2021 в 12:36
Похоже Пике так и тренируется
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