Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре. Он заработает 150 млн фунтов

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

О сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему 15 млн фунтов в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 10 лет, все это время Бекхэм будет послом Катара. Следовательно, англичанин заработает 150 млн фунтов.