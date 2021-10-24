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Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре. Он заработает 150 млн фунтов

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Игрок пользуется своей известностью

Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре. Он заработает 150 млн фунтов

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

О сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему 15 млн фунтов в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 10 лет, все это время Бекхэм будет послом Катара. Следовательно, англичанин заработает 150 млн фунтов.

"Дэвид верит в приверженность Катара прогресса и в то, что чемпионат мира по футболу может привести к значительным позитивным изменениям в стране. Он твердо верит в силу футбола в преодолении разногласий", - пишет источник.

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В статье: Дэвид Бекхэм ЧМ-2022 Катар
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Источник:
The Sun

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