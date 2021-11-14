Северная Ирландия - Италия. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 15.11.2021

Уже завтра, 15-го ноября, в матче последнего тура квалификации к ЧМ-2022 встретятся сборные Северной Ирландии и Италии. Поединок состоится в Белфасте. Какие шансы у команды из Великобритании дать бой подопечным Манчини – сейчас разберемся.

Отбор к ЧМ-2022

15.11.2021, 21:45, стадион "Виндзор Парк", Белфаст

Судья: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: OLL.TV

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Северная Ирландия

В последних пяти матчах отбора ирландцы смогли продемонстрировать неплохой уровень. Однако, его не хватило, чтобы вывести команду хотя бы на второе место в группе. В начале сентября сборная почти без проблем разгромила Литву со счетом 4:1. Конечно, статус соперника – далеко не самый высокий, но три очка - есть три очка. Далее следовал поединок против Швейцарии. Нулевая ничья в нем была вполне неплохим результатом, но уже тогда шансы команды на Чемпионат Мира становились очень призрачными.

После этого команда проиграла той же Швейцарии на выезде (0:2), а потом еще и Болгарии (1:2). Такие потери очков уже полностью похоронили надежды Северной Ирландии на ЧМ-2022. В октябрьском матче сборная переиграла Литву (1:0), но этот результат уже не имел значения в турнирном плане.

Что бы не случилось, путь сборной на ЧМ-2022 уже закрыт. В ее активе всего 8 очков, и она никак не сможет набрать в одном матче еще 7, чтобы догнать Швейцарию или Италию с их 15 пунктами. Однако, для престижа Ирландии даже ничья с Италией будет настоящим достижением.

Италия

Подопечные Манчини демонстрируют высочайший уровень, как в отборе на Чемпионат Мира, так и во всех остальных матчах последних трех лет. Однако, вопрос о том, пройдет ли команда в финальную часть ЧМ, все еще остается нерешенным. За первое место предстоит побороться именно в матче с Северной Ирландией, так как эту позицию Италия делит со Швейцарией. "Синие" находятся на первом месте только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Безусловно, команда хочет в завтрашнем поединке решить этот вопрос и забыть о стыковых матчах.

В осенней части отборочного цикла Италия успела сыграть четыре поединка. Второго сентября все началось из совсем ненужной ничьей с Болгарией (0:0). Конечно, нужно отдать должное и болгарам, но тогда команда Манчини должна была выигрывать. После этого следовала такая же сухая ничья со Швейцарией на выезде.

Впрочем, уже в поединке с Литвой подопечные Манчини полностью реабилитировались. Более чем уверенная победа со счетом 5:0 показала, что Италия в порядке. Однако, ничья со Швейцарией уже в ноябрьском матче опять подняла вопрос о первом месте в группе. Именно его итальянцы и постараются решить завтра.

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

От результата сборной Италии завтра полностью зависит их положение в турнирной таблице и выход на Чемпионат Мира без стыковых матчей. Права на ошибку у команды Манчини просто нет. Они должны выигрывать, и делать это более чем уверенно. Прогноз: победа Италии, ТБ 2,5.