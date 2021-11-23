Месси – о противостоянии с Роналду: Это был красивый этап для меня, Криштиану и фанатов
Лео на связи
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В рамках большого интервью для Marca форвард "ПСЖ" Лионель Месси ответил на вопросы журналиста о Криштиану Роналду.
– Что вы думаете о выступлениях Криштиану сейчас?
– "Юнайтед" – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже был в этом клубе, но это было на другом этапе его карьеры, и теперь он впечатляюще адаптировался. С самого начала сезона он как всегда забивал голы и не испытывал проблем с адаптацией. В АПЛ не все так гладко, ведь это очень сложное соревнование. После декабря многое поменяется и может случиться все, что угодно.
– Скажите честно, не скучаете ли вы по тем дуэлям с Криштиану Роналду?
– Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы соревновались и на индивидуальном уровне, и на командном, решая одни и те же задачи. Это был очень красивый этап для нас и фанатов, потому что болельщикам тоже очень нравилось это противостояние. Прекрасное воспоминание, которое останется в истории футбола.
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