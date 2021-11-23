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Месси – о противостоянии с Роналду: Это был красивый этап для меня, Криштиану и фанатов

Общие новости
(2 голосов)

Лео на связи

Месси – о противостоянии с Роналду: Это был красивый этап для меня, Криштиану и фанатов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках большого интервью для Marca форвард "ПСЖ" Лионель Месси ответил на вопросы журналиста о Криштиану Роналду.

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– Что вы думаете о выступлениях Криштиану сейчас?

– "Юнайтед" – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже был в этом клубе, но это было на другом этапе его карьеры, и теперь он впечатляюще адаптировался. С самого начала сезона он как всегда забивал голы и не испытывал проблем с адаптацией. В АПЛ не все так гладко, ведь это очень сложное соревнование. После декабря многое поменяется и может случиться все, что угодно.

– Скажите честно, не скучаете ли вы по тем дуэлям с Криштиану Роналду?

– Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы соревновались и на индивидуальном уровне, и на командном, решая одни и те же задачи. Это был очень красивый этап для нас и фанатов, потому что болельщикам тоже очень нравилось это противостояние. Прекрасное воспоминание, которое останется в истории футбола.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
23.11.2021 в 14:38
Это было лучшее противостояние двух великих игроков и двух великих клубов .
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-1
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Spokoyno (Київ)
23.11.2021 в 14:17
З повагою до суперника...
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