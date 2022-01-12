"Я играл с гомосексуалистами". Экс-защитник МЮ заявил, что в каждой команде есть минимум два гея
Мнение француза
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Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Франции Патрис Эвра высказался на тему гомосексуализма в футболе.
"Если в мире футбола ты говоришь, что гей, то все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал нашей команде о гомосексуализме. Некоторые мои партнеры сказали: "Это противоречит моей религии. Если в нашей раздевалке есть гомосексуалист, то он должен уйти из клуба".
"В тот момент я сказал, чтобы все заткнулись. Вы можете себе это представить? Я играл с гомосексуалистами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом иначе. В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией".
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