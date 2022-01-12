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"Я играл с гомосексуалистами". Экс-защитник МЮ заявил, что в каждой команде есть минимум два гея

Общие новости
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(3 голосов)

Мнение француза

"Я играл с гомосексуалистами". Экс-защитник МЮ заявил, что в каждой команде есть минимум два гея

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Франции Патрис Эвра высказался на тему гомосексуализма в футболе.

"Если в мире футбола ты говоришь, что гей, то все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал нашей команде о гомосексуализме. Некоторые мои партнеры сказали: "Это противоречит моей религии. Если в нашей раздевалке есть гомосексуалист, то он должен уйти из клуба".

"В тот момент я сказал, чтобы все заткнулись. Вы можете себе это представить? Я играл с гомосексуалистами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом иначе. В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией".

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В статье: Патрис Эвра
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Источник:
Marca

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Комментарии (16)
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Динамiт (Василькiв)
12.01.2022 в 13:16
То я був ! Номер картки тобi скину !
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0
-1
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
12.01.2022 в 14:20
"Это противоречит моей религии" - будто это кому-то интересно и на что-то это влияет. Что у них в голове? Типа если больше гомофобов и они больше об этом говорят, то геев от этого будет меньше. Наоборот это увеличит напряжённость и создаст прецеденты в виде гей-парадов. Да, е-мае, именно из-за гомофобов нам приходится видеть все эти парады. Вы же понимаете это? Не будь напряжённости в обществе, то ничего доказывать не пришлось бы. А так из-за всего гомофобского дерьма тема ЛГБТ уже в печенках сидит. Ну ##утся и пусть ##утся. Кого это касается?
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+4
0
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Wreck (Киев)
12.01.2022 в 14:17
Эвра один из них, насилие в детстве
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.01.2022 в 13:56
И заплакал Миколенко...... От радости))))
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0
-3
Arthas (Севастополь)
12.01.2022 в 13:44
та всі знають, що МЮ, то "Блакитна устриця" )
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
12.01.2022 в 13:30
Ну так сами же выбирают себе силикновых тупых кукол а потом скатываются в гомики.. Сущая правда: большинство нетрадиционных там, где много халявного бабла и пресыщение жизнью.
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
12.01.2022 в 13:14
В шахтьора там пiв команди таких пацанiв !
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+3
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.01.2022 в 13:28
Як перевіряв: опитував всіх в команді, підставляв чи вставляв?
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+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
12.01.2022 в 13:06
по статистике примерно 5% имеют гомосексуальную ориентацию. Я не думаю, что футболисты сильно выбиваются из этой выборки. Поэтому нетрудно подсчитать, сколько на самом деле в командах в среднем геев)
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+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
12.01.2022 в 13:12
Про це ти дiзнався вiд керiвника вашого гей-клубу ???
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+2
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
12.01.2022 в 13:20
Откуда такая статистика - целых 5%? ИМХО ее писали пе.де.ра.сты и она завышена
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+2
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
12.01.2022 в 13:02
Колись Олівер Біргоф казав ,як Німеччина може щось виграти,коли в складі 7 чи 8 педіків.
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+1
-2
football_soccer (Украина)
12.01.2022 в 12:41
а почему только 2 ? больше двух уже лимит? ))
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+3
0
sawyer1936
12.01.2022 в 12:43
Он говорит наоборот - не меньше 2 должно быть в заявке.
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+2
0
download1 (huyersk)
12.01.2022 в 12:57
по два, щоб можно було з ким на зборах джахатися ) А взагалі не розумію, до чого ця ворожнеча. Її ніби спеціально розпалюють, аби було про що поговорити
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
12.01.2022 в 13:00
Просто тут все заинтересованы. Игрок потому что о нем говорят. Сайт потому что его читают. Заголовок то провокационный.
+2
0


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