"Я играл с гомосексуалистами". Экс-защитник МЮ заявил, что в каждой команде есть минимум два гея

"Это противоречит моей религии" - будто это кому-то интересно и на что-то это влияет. Что у них в голове? Типа если больше гомофобов и они больше об этом говорят, то геев от этого будет меньше. Наоборот это увеличит напряжённость и создаст прецеденты в виде гей-парадов. Да, е-мае, именно из-за гомофобов нам приходится видеть все эти парады. Вы же понимаете это? Не будь напряжённости в обществе, то ничего доказывать не пришлось бы. А так из-за всего гомофобского дерьма тема ЛГБТ уже в печенках сидит. Ну ##утся и пусть ##утся. Кого это касается?