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Первый открытый гей среди игроков высших лиг. Австралийский футболист сделал каминг-аут

Общие новости
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(1 голосов)

Рассказал о своей принадлежности к сексуальному меньшинству

Первый открытый гей среди игроков высших лиг. Австралийский футболист сделал каминг-аут

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло сообщил в своих социальных сетях о том, что он гомосексуалист. На видео обращении можно заметить, что Джошуа очень трудно начать свой спич, на каком-то моменте Кавалло не смог сдержать слезы. Британские СМИ сообщают, что Джош – первый открытый гей среди профессиональных футболистов высших дивизионов на данный момент.

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"Привет, ребята, меня зовут Джош Кавалло. Есть кое-что очень личное, чем мне нужно поделиться с вами. Я футболист и я гей. Ранее мне приходилось скрывать этот факт. Мне было стыдно, что из-за моей ориентации я никогда не смогу заниматься любимым делом. Все, чего я всегда хотел – это играть в футбол. Я устал, это выматывает".

"Мои партнеры и тренерский штаб поддержали меня, потрясающе было услышать слова поддержки от них. Я даже задумался, что не стоило так долго прятаться. Я хотел бы показать людям, что это нормально – быть собой и играть в футбол. Нормально быть геем и играть в футбол. Удивительно понимать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, которые активно играют не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, ситуация изменится в ближайшем будущем".

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В статье: Аделаида Юнайтед каминг-аут Джошуа Кавалло
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Источник:
BBC

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Комментарии (6)
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Il Gatto
27.10.2021 в 12:52
Молодець, сміливий. Надіюсь його прикладу послідують футболісти УПЛ.
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Litb@rski (Кёльн)
27.10.2021 в 12:33
С тридварасом в одном душе........
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0
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efim423 (odessa)
27.10.2021 в 12:25
теперь будет получать радужную карточку за то что лапает игроков
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2021 в 12:15
Скоро будет свободный агент, на заметку для Динамо!
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2021 в 12:11
мало тебе девок--лучше подставлять задницу
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0
0
football_soccer (Украина)
27.10.2021 в 12:03
" все, что я хочу это играть в футбол" , ну так и играй, всем похрен с кем ты спишь. Был бы натуралом, так и остался бы никому не известным местным футболером в Австралии, а так хайпа словит на весь мир. Хайпа он хочет, а не играть в футбол
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