Первый открытый гей среди игроков высших лиг. Австралийский футболист сделал каминг-аут
Рассказал о своей принадлежности к сексуальному меньшинству
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло сообщил в своих социальных сетях о том, что он гомосексуалист. На видео обращении можно заметить, что Джошуа очень трудно начать свой спич, на каком-то моменте Кавалло не смог сдержать слезы. Британские СМИ сообщают, что Джош – первый открытый гей среди профессиональных футболистов высших дивизионов на данный момент.
"Привет, ребята, меня зовут Джош Кавалло. Есть кое-что очень личное, чем мне нужно поделиться с вами. Я футболист и я гей. Ранее мне приходилось скрывать этот факт. Мне было стыдно, что из-за моей ориентации я никогда не смогу заниматься любимым делом. Все, чего я всегда хотел – это играть в футбол. Я устал, это выматывает".
"Мои партнеры и тренерский штаб поддержали меня, потрясающе было услышать слова поддержки от них. Я даже задумался, что не стоило так долго прятаться. Я хотел бы показать людям, что это нормально – быть собой и играть в футбол. Нормально быть геем и играть в футбол. Удивительно понимать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, которые активно играют не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, ситуация изменится в ближайшем будущем".
Josh's Truth pic.twitter.com/NKSEP2kVWV— Adelaide United (@AdelaideUnited) October 27, 2021
October 27, 2021
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