Первый открытый гей среди игроков высших лиг. Австралийский футболист сделал каминг-аут

Хавбек австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло сообщил в своих социальных сетях о том, что он гомосексуалист. На видео обращении можно заметить, что Джошуа очень трудно начать свой спич, на каком-то моменте Кавалло не смог сдержать слезы. Британские СМИ сообщают, что Джош – первый открытый гей среди профессиональных футболистов высших дивизионов на данный момент.

"Привет, ребята, меня зовут Джош Кавалло. Есть кое-что очень личное, чем мне нужно поделиться с вами. Я футболист и я гей. Ранее мне приходилось скрывать этот факт. Мне было стыдно, что из-за моей ориентации я никогда не смогу заниматься любимым делом. Все, чего я всегда хотел – это играть в футбол. Я устал, это выматывает".