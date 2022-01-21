Экс-игрок Арсенала и Барселоны объявил о завершении карьеры и вошел в штаб сборной Бельгии
Он будет помощником главного тренера
Фото: Твиттер сборной Бельгии
Защитник Томас Вермален завершил игровую карьеру, сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
36-летний бельгиец войдет в тренерский штаб сборной Бельгии в качестве одного из помощников главного тренера Роберто Мартинеса.
Вермален сыграл 85 матчей за сборную Бельгии. Также защитник выступал за "Аякс", лондонский "Арсенал", "Барселону" и японский "Виссел Кобе".
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