В чемпионате Израиля арбитр заявил, что удалил игрока из-за слишком крепкого рукопожатия
Из серии "Только в израильском футболе"
Ліран Ліані, фото - Getty Images
Интересный случай произошел в чемпионате Израиля. По окончании матча между "Хапоэлями" из Беэр-Шевы и Иерусалима игроки, как всегда, пожимали руки друг другу и арбитрам. Позже главный арбитр матча Лиран Лиани сообщил представителям Беэр-Шевы, что удалил защитника команды и сборной Израиля Хатема Абд Эль Хамида за "слишком крепкое сжатие его руки с угрожающим взглядом".
Генеральный директор Беэр-Шевы Гай Примор так прокомментировал эпизод: "Я был в это время рядом, и Лиани сказал, что Хатем сделал ему больно. Неужели он виноват, что у него крепкая рука?"
В то же время представитель "Хапоэля" из Иерусалима заявил, что дело не в рукопожатии. "Он собирался удалить Эль Хамида еще в перерыве за постоянную грубую игру (уже показал ему желтую) и сказал Беэр-Шеве, чтобы заменила его, а он оформит удаление после". Игрок действительно был заменен в перерыве.
Реакция Судейского Комитета, последовавшая после всех других реакций и взрыва в соцсетях: "Лиани не удалял Эль Хамида, а просто написал о случае в судейском отчете о матче. Это дело будет рассматривать КДК". Местная пресса уверена, что не будет рассматривать, чтобы не оказаться клоунами. И точно не накажет игрока.
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