Проблемы с восстановлением подразделений. рф использует чипы из холодильников в военной технике
Санкции работают
Liebherr
Введенные Соединенными Штатами санкции вынуждают россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике. Об этом сообщает министр торговли США Джина Раймондо, ее цитирует Washington Post.
"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, то она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников".
При этом ГУР в то же время сообщает, что россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений. Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса россии. Орки активно перебрасывают старую советскую технику со складов по всей россии на замену разбитой российской.
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