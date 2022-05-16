От Мо Салаха до Карима и пулемётчика Роберта. Топ-10 бомбардиров Европы
Левандовски выиграет "Золотую бутсу" во второй раз кряду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Золотая бутса" второй год кряду уходит в руки Роберта Левандовски. Поляк снова всех с запасом перестрелял, но сдал в сравнении с феноменальной прошлой кампанией. Лучше всего это отображает показатель гол/90 минут – он упал с 1.50 в минувшем сезоне до 1.07 в этом. Показательно также, что планка ожидаемых голов у Левандовски даже выросла на единицу, но забил он на 6 голов меньше в сравнении с кампанией 2020/21.
Как бы там ни было, но Левандовски бесспорно остаётся самым монструозным форвардом Европы, единственным, кто третий год кряду забивает больше гола в среднем за игру. Но для более точной оценки нужно учесть все факторы. Во-первых, отнимем в уме голы с пенальти. С помощью 11-метровых легко набить статистику забитых мячей. Во-вторых, в нашем топ-10 рейтинге лишь один игрок из АПЛ. И дело не только в том, что английские топы фактически отказались от игры с чистыми нападающими. Просто это сложнейшая лига в мире.
Даже если забыть о банальной силе того или иного чемпионата, надо учесть и стилистические отличия. Забивать в открытой немецкой Бундеслиге, где мало кто зациклен на обороне, Роберту проще, чем условному Мо Салаху в АПЛ. Есть ещё таки несравнимые вещи, как разные игровые системы, ставящие каждого отдельного игрока в уникальные условия. Ну и пресловутая реализация. Бензема свои 15 мячей в ЛЧ (в этом рейтинге не учитываются) забил с 5 с чем-то ожидаемых. Не это ли говорит нам, что перед нами лучший форвард мира, а не тонна голов Левандовски? Вопрос интерпретации. Ведь, к слову, найти момент не менее важная задача, чем его реализовать. И это тоже отдельное искусство. Итак, переходим к нашему топу.
10. Мохамед Салах
У Мо всё стабильно. Абсолютно идентичные показатели ожидаемых и реальных голов в сравнении с прошлой кампанией – xG 20.9 и 22 мяча. Стабильность – признак класса. В финальном туре будет возможность улучшить свою статистику. На данный момент – лучший бомбардир АПЛ. И один из лучших игроков мира. Египтянин может закончить сезон с хет-триком из трофеев, если "Ливерпуль" заберёт финал ЛЧ. А то и покером, если Стиви Джи вместе с Коутиньо вернут должок за 2014-й, и накажут "Сити".
9. Эрлинг Холанд
Будущий форвард "Манчестер Сити" в этом сезоне страдал от травм, но всё равно клепал 0.99 голов каждые 90 минут. Эрлингу будет сложно сохранить этот показатель в АПЛ, где у него не будет так много пространства, но один важный элемент он перед переездом на Альбион прокачал – игру головой. В этом сезоне у Холанда 5 мячей голов - ровно столько же у 194-сантиметрового викинга было за всю карьеру до кампании 2021/22.
8. Душан Влахович
75-милионный Влахович бодро начал карьеру в "Ювентусе", но к концу сезона его результативность стала падать. В Турине серб за 90 минут забивает 0.54 гола в сравнении с 0.82 во Флоренции в первой половине сезона. Объяснения следующие – унылый футбол Аллегри, адаптация к новому коллективу, а ещё Душану в новой команде не дают бить пенальти. 5 из своих мячей за "фиалок" он положил с 11-метровых.
7. Виссам Бен Йеддер
У Бен Йеддера тоже много голов с пенельти – аж 8. Но его xG говорит, что он настоящий финишер, найдя 7 "лишних" мячей за сезон. 30-летний форвард на выходных принёс "Монако" девятую победу кряду в Лиге 1, оформив хет-трик, и похоже сенсационно выведет свою команду в Лигу Чемпионов. Второй лучший бомбардир чемпионата Франции, первый любимый форвард автора и вообще латентный Бензема. У Виссама даже есть свой Винисиус – телепатическая связь Бен Йеддера с Кевином Фолландом где-то на том же уровне, что у Карима с Вини или у Сона с Харри.
6. Патрик Шик
Лучший бомбардир отложенного Евро-2020 (после таинственного мистера автогола, конечно) провёл самый ударный сезон в карьере, закрепившись в статусе одного из лучших страйкеров мира. Если присмотреться, то Шика и Левандовски объединяет не только славянская наружность и выступления в Германии. Эта парочка – единственная в нашем топе, у кого показатель гол/90 минут выше единицы. Это, безусловно, эффект Бундеслиги.
Но если забыть о матчах, пропущенных Патриком из-за травмы, и отнять голы с пенальти, то можно поразиться. У Левандовски 30 мячей в 34 матчах, у Шика – 23 в 27. А ещё у чеха лучший в нашем топе оверперфоманс относительно xG – Патрик выжал свои 24 мяча из 17.8 ожидаемых. И кто у нас тут теперь самый эффективный форвард Европы?
5. Охи Омойжуанфо
А вот и самый результативный норвежец сезона, перестрелявший даже Холанда. Хотя если честно, то Омойжуанфо – самый настоящий читер. Дело в том, что в Норвегии сезон заканчивается в конце декабря. Охи настрелял 27 голов в 29 матчах домашнего чемпионата в составе "Молде", после чего перебрался в Сербию, и забил ещё 6 голов в 9 играх в составе "Црвены Звезды". Вне топ-5 лиг "вес" его голов равен 1.5, а не 2.0, поэтому Омойжуанфо в нашем рейтинге лишь пятый.
4. Килиан Мбаппе
Если Неймар был тенью Месси в "Барселоне", то теперь бразилец, вероятно, вообще призрак. Потому что Мбаппе оставил дуэт своих латиноамериканских партнёров по атаке далеко позади. И тянул "ПСЖ" что в чемпионате Франции, что в ЛЧ. Мбаппе – лучший игрок Лиги 1, лучший бомбардир (25 голов) и лучший ассистент (18).
Мы здесь говорим лишь о забитых мячах, поэтому Черепашка лишь четвёртый. А так-то мы говорим о лучшем футболисте на планете. Уникальные физические данные, универсальность, игровой интеллект и техника делают Мбаппе №1 в мире уже сейчас. Разве что Карим может потягаться с ним за счёт опыта и стального характера.
3. Чиро Иммобиле
Обладатель "Золотой бутсы" по итогам сезона 2019/20 снова в топах. Чиро Иммобиле уже вряд ли повторит те 36 голов, но и 27 – звучит шикарно. Чиро – настоящий житель штрафной, Fox in the box, как говорят британцы. Попробуй вытащить нашего героя из штрафной площади, и он скажет, что не может– иммобилен. У Чиро лишь один гол из-за пределов сакрального прямоугольника за кампанию.
Иммобиле традиционно много забивает головой (6 мячей) за счёт шикарного движения, иногда кладёт и левой ногой (4 мяча), но вот чего нет, так это голов с контратак – вот вам и саррибол. А Иммобиле чувствовал себя как рыба в воде именно при контратакующей манере Индзаги-младшего.
2. Карим Бензема
У Бензема идентичное количество матчей, голов и голов без учёта пенальти в сравнении с Чиро. Обогнал своего итальянского коллегу только за счёт лучшего соотношения голов на минуты. Хотя реализация в чемпионате у Карима даже чуть хуже. Что нового вам сказать о Кариме? Четвертый год подряд он забивает 20+ голов в Ла Лиге, а эта кампания у него оказалась лучшей в карьере, что по голам, что по ассистам. Не промажь Бензема 4 пенальти, и вовсе к Роберту бы подобрался.
Повелитель хаоса, сверхтонкий игрок и просто самый опасный человек в европейском футболе. Ну и король камбеков, само собой.
1. Роберт Левандовски
Левандовски устал от отсутствия признания, но только не от процесса забивания голов. Первое может подтолкнуть поляка к переходу в условную "Барсу, куда привыкли отправлять большую часть "Золотых мячей". А второе сделало Роберта обладателем "Золотой бутсы" во второй год кряду.
Левандовски единственный человек в нашем топе с более чем тремя десятками голов. И с запасом самым высоким xG. Это говорит и о том, как круто Роберт открывается, и о том, что в составе доминантной "Баварии" в открытой Бундеслиге у него идеальные условия для его бомбардирских свершений. Хотя, к слову, в Германии играют на 4 тура меньше. Так что 76 голов за два года – это форменное безумие.
|№
|Игрок
|Клуб
|Матчи
|Голы
|Очки
|Голы без уч. пен.
|Гол/90 мин
|xG
|1.
|Левандовски
|Бавария
|34
|35
|70
|30
|1.07
|32.6
|2-3.
|Бензема
|Реал
|31
|27
|54
|20
|0.97
|23.1
|2-3.
|Иммобиле
|Лацио
|31
|27
|54
|20
|0.90
|22.2
|4.
|Мбаппе
|ПСЖ
|34
|25
|50
|21
|0.77
|21.3
|5.
|Омойжуанфо
|Молде/Црвена Звезда
|38
|33
|49.5
|33
|0.95
|6-7.
|Патрик Шик
|Байер
|27
|24
|48
|23
|1.04
|17.8
|6-7.
|Бен Йеддер
|Монако
|36
|24
|48
|16
|0.88
|17.1
|8.
|Влахович
|Фиорентина/Ювентус
|34
|23
|46
|18
|0.72
|17.5
|9-10.
|Эрлинг Холанд
|Боруссия Д
|24
|22
|44
|16
|0.99
|17.6
|9-10.
|Мо Салах
|Ливерпуль
|34
|22
|44
|17
|0.73
|20.9
*Показатель ожидаемых голов (xG) взят у StatsBomb
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