ЕС не будет включать эмбарго на трубопроводную нефть в новый пакет санкций против россии
Так пришлось сделать для согласования новых санкций
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Евросоюз предложил запретить импорт морской нефти из России, но отсрочил эмбарго на трубопроводную, чтобы преодолеть блокировку пакета санкций рядом стран.
Еврокомиссия направила правительствам стран блока пересмотренное предложение шестого пакета санкций, из которого убрали запрет поставок нефти через нефтепровод "Дружба", являющийся основным источником импорта сырой нефти в Венгрии.
У стран-членов будет шесть месяцев, чтобы прекратить импорт морской нефти восемь месяцев, чтобы убрать из поставок нефтепродукты.
Такое предложение даст больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго на нефть, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергетике. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.
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