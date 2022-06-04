Легендарный нападающий МС, МЮ и Ювентуса объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и сборной Аргентины Карлос Тевес объявил о завершении карьеры:

“Я выхожу на пенсию. Это решение уже окончательное. У меня было много предложений от различных клубов, в том числе из Соединенных Штатов, но я решил, что все из меня достаточно. Еще в прошлом году мне было очень тяжело играть, потому что я потерял отца. Я перестал испытывать радость от футбола, потому что играл без своего фаната №1 в жизни”, - отметил Тевес.

Последним клубом Карлоса была "Бока Хуниорс". Нападающий покинул ее летом прошлого года, но так и не смог продолжить карьеру.

Всего на счету Тевеса 26 трофеев, в том числе победа в Лиге чемпионов с “манкунианцами” и Олимпийских играх-2008 в составе сборной Аргентины. Нападающий выступал в семи клубах: кроме МЮ, МС и "Ювентуса" еще в "Бока Хуниорс", "Коринтиансе", "Вест Хэме" и "Шанхай Шэньхуа".

За свою карьеру Карлос забил 250 голов и отдал 121 ассист. Однажды форвард становился самым лучшим бомбардиром чемпионата Англии.