Легендарный нападающий МС, МЮ и Ювентуса объявил о завершении карьеры
Причина очень грустная
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guilherme Calvo-Pool
Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и сборной Аргентины Карлос Тевес объявил о завершении карьеры:
“Я выхожу на пенсию. Это решение уже окончательное. У меня было много предложений от различных клубов, в том числе из Соединенных Штатов, но я решил, что все из меня достаточно.
Еще в прошлом году мне было очень тяжело играть, потому что я потерял отца. Я перестал испытывать радость от футбола, потому что играл без своего фаната №1 в жизни”, - отметил Тевес.
Последним клубом Карлоса была "Бока Хуниорс". Нападающий покинул ее летом прошлого года, но так и не смог продолжить карьеру.
Всего на счету Тевеса 26 трофеев, в том числе победа в Лиге чемпионов с “манкунианцами” и Олимпийских играх-2008 в составе сборной Аргентины. Нападающий выступал в семи клубах: кроме МЮ, МС и "Ювентуса" еще в "Бока Хуниорс", "Коринтиансе", "Вест Хэме" и "Шанхай Шэньхуа".
За свою карьеру Карлос забил 250 голов и отдал 121 ассист. Однажды форвард становился самым лучшим бомбардиром чемпионата Англии.
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