Генерал США: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст сложное положение для россии
путин - великий стратег
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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст для России сложное военное положение в Балтийском море. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Присоединение стран к Альянсу означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окруженно странами-членами НАТО.
"С точки зрения России, это будет очень проблематично для них в военном плане, и это очень выгодно для НАТО. Балтийское море чрезвычайно важно стратегически, это один из самых больших морских путей мира", - заявил Милли.
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