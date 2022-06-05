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Генерал США: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст сложное положение для россии

Общие новости
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путин - великий стратег

Генерал США: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст сложное положение для россии

nasha-germania

Новина українською

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст для России сложное военное положение в Балтийском море. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Присоединение стран к Альянсу означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окруженно странами-членами НАТО.

"С точки зрения России, это будет очень проблематично для них в военном плане, и это очень выгодно для НАТО. Балтийское море чрезвычайно важно стратегически, это один из самых больших морских путей мира", - заявил Милли.

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В статье: Швеция Финляндия НАТО
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Источник:
Reuters

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