СМИ: Олимпиакос хочет назначить де Дзерби главным тренером
Приоритетный вариант для греческого гранда
Фото: ФК Шахтер
Этим летом греческий "Олимпиакос" может сменить главного тренера.
Несколько дней назад греки были унижены "Маккаби" Хайфой во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов (0:4). Подобный результат, вероятно, приведет к увольнению Педро Мартинса.
По данным Gazzetta.gr, приоритетный вариант для руководства - Роберто де Дзерби. Переговоры еще не начались, однако боссы "Олимпиакоса" высоко ценят предыдущую работу итальянского тренера.
Il club greco Olympiacos sogna Roberto De Zerbi in panchina https://t.co/2E2eND14gG— TuttoCagliari (@TuttoCagliari) July 28, 2022
Напомним, что летом де Дзерби покинул "Шахтер", проработав в украинский команде один сезон. До этого он не работал за пределами Италии.
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