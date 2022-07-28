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СМИ: Олимпиакос хочет назначить де Дзерби главным тренером

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Приоритетный вариант для греческого гранда

СМИ: Олимпиакос хочет назначить де Дзерби главным тренером

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом греческий "Олимпиакос" может сменить главного тренера.

Несколько дней назад греки были унижены "Маккаби" Хайфой во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов (0:4). Подобный результат, вероятно, приведет к увольнению Педро Мартинса.

По данным Gazzetta.gr, приоритетный вариант для руководства - Роберто де Дзерби. Переговоры еще не начались, однако боссы "Олимпиакоса" высоко ценят предыдущую работу итальянского тренера.

Напомним, что летом де Дзерби покинул "Шахтер", проработав в украинский команде один сезон. До этого он не работал за пределами Италии.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Роберто Де Дзерби
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