СМИ: Олимпиакос хочет назначить де Дзерби главным тренером

Этим летом греческий "Олимпиакос" может сменить главного тренера.

Несколько дней назад греки были унижены "Маккаби" Хайфой во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов (0:4). Подобный результат, вероятно, приведет к увольнению Педро Мартинса.

По данным Gazzetta.gr, приоритетный вариант для руководства - Роберто де Дзерби. Переговоры еще не начались, однако боссы "Олимпиакоса" высоко ценят предыдущую работу итальянского тренера.

Il club greco Olympiacos sogna Roberto De Zerbi in panchina https://t.co/2E2eND14gG — TuttoCagliari (@TuttoCagliari) July 28, 2022

Напомним, что летом де Дзерби покинул "Шахтер", проработав в украинский команде один сезон. До этого он не работал за пределами Италии.