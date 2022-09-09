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Федерер оценит. ВИДЕО лучшего удара на US Open от 19-летнего Карлоса Алькараса

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Настоящий теннисный шедевр

Федерер оценит. ВИДЕО лучшего удара на US Open от 19-летнего Карлоса Алькараса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский теннисист Карлос Алькарас считается одной из главных восходящих звезд в мужском теннисе. На US Open 2022 он впервые во взрослой карьере вышел в полуфинал турнира серии Grand Slam.

Поединок против итальянца Синнера получился невероятно упорным – Янник, который всего на два года старше Карлоса, в четвертом сете даже подавал на матч, но испанец устоял, сравнял счет, а затем выиграл пятый сет.

А еще этот поединок запомнился невероятным ударом Алькараса – Синнер пробил по задней линии в противоход Карлосу, но сумел отбить из-за спины, после чего среагировал на укороченный и пробил в свободный угол. Уровень, соответствующий образцам в исполнении легенд тенниса.

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Тьяфу, игра состоится в ночь на субботу, начало в 2:00 по киевскому времени.

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В статье: us open Янник Синнер Карлос Алькарас
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