Федерер оценит. ВИДЕО лучшего удара на US Open от 19-летнего Карлоса Алькараса
Настоящий теннисный шедевр
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас считается одной из главных восходящих звезд в мужском теннисе. На US Open 2022 он впервые во взрослой карьере вышел в полуфинал турнира серии Grand Slam.
Поединок против итальянца Синнера получился невероятно упорным – Янник, который всего на два года старше Карлоса, в четвертом сете даже подавал на матч, но испанец устоял, сравнял счет, а затем выиграл пятый сет.
А еще этот поединок запомнился невероятным ударом Алькараса – Синнер пробил по задней линии в противоход Карлосу, но сумел отбить из-за спины, после чего среагировал на укороченный и пробил в свободный угол. Уровень, соответствующий образцам в исполнении легенд тенниса.
В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Тьяфу, игра состоится в ночь на субботу, начало в 2:00 по киевскому времени.
The point of the tournament brought to you by @carlosalcaraz pic.twitter.com/ylewLwrqxu— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022
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