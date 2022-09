Трагедия девушки против ярости фанатиков: что не так с главными матчами Шотландии

В тот день мама 16-летнего Марка Скотта попросила его не надевать футболку "Селтика" из соображений безопасности.

Парень жил вдали от стадиона, так что по дороге должен был пройти через протестантские кварталы Глазго, но на слова матери легкомысленно отмахнулся:

Марк, однако, ошибся. Через полчаса после матча его обнаружили с перерезанным горлом. Он был случайной жертвой – фанатик-протестант набросился на толпу подростков-католиков, проходивших по "чужой" улице, и Скотт первым попался под руку.

Когда полиция добралась до места преступления, куртка Марка была застегнута на все пуговицы. Он не обманул маму.

Со смертью на улицах Глазго сталкиваются рано. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: PA Images

***

Вместе с родными Марка не дождалась его девушка Кара Хендерсон.

Они познакомились в престижной частной школе. Первая любовь; конфеты-букеты. Когда Скотта убили, Кара впала в депрессию; та вызвала аутоиммунное заболевание, ее положили в больницу.

Когда девушка наконец поправилась, родители забрали ее из Глазго на юг Англии – чтобы начать все сначала. Кара поступила в Оксфорд и имела успехи – жизнь понемногу налаживалась. Однако прошлое все-таки догнало.

Как-то ей показали видео, на котором адвокат убийцы ее парня Дональд Финли поет на улице грубые антикатолические песни, и Каре это просто снесло крышу. Она взяла перерыв в учебе и в 1999-м вернулась в Глазго, чтобы начать... она даже не понимала, что именно.

Хрупкая, образованная девушка из зажиточной семьи поехала по тюрьмам Шотландии поговорить с осужденными за тяжкие преступления фанатиками. Далее ее маршрут пролегал через мрачные пригороды, где проживали жертвы нападений и их семьи, а еще полицейские участки.

Коллаж: BBC.com

На основе увиденного и услышанного Карой была организована разгромная рекламная кампания против насилия в футболе. Зная ее историю, девушке не отказали в продвижении ни "Селтик", ни "Рейнджерс". По всему Глазго развесили фото изувеченных жертв "футбола" на больничных койках со словами: "От сектантского юмора у вас будут раны".

Тогда же Карой и единомышленниками была основана Nil by Mouth – организация, призванная бороться с тем, что в Шотландии было принято замалчивать.

***

В Глазго наоборот гордятся остротой эмоций и напряжения на Олд Фирм Дерби.

Местные СМИ радостно подхватывают комментарии зарубежных звезд типа Марка Видуки и Генрика Ларссона, которые уверяют, что нигде не видели подобного:

О темной стороне обычно молчат, но она от этого никуда не девается. Так, Пол Гаскойн в 1998-м сымитировал игру на флейте во время празднования титула "Джерс", после чего получил ряд угроз от печально известной ИРА и быстренько сделал ноги.

Похожая история случилась и с Нилом Ленноном, которому присылали письма с пулями или даже самодельной взрывчаткой, пока он тренировал "Селтик". Перед уходом менеджер признался, что просто не может больше так жить.

Но и это не самое худшее. В конце концов, работу можно поменять, переехать и найти себя в другом месте, а вот Томас Макфадден этого сделать не сможет. Ему было 16, и он просто шел по улице, напевая The Fields of Athenry, известную песню ирландских повстанцев, за что получил несовместимые с жизнью ножевые ранения.

В общей сложности за 7 лет после гибели Марка Скотта на улицах Глазго были убиты восемь болельщиков из разных лагерей, и закрывать на это глаза становилось все сложнее.

Экономисты, впрочем, доказывают его неправоту. Ежегодно матчи "Селтика" против "Рейнджерс" якобы приносят в казну около 120 млн фунтов, так что вся эта вражда более чем выгодна финансово.

***

Говорят, что так было изначально.

Само название "Олд Фирм" часть исследователей связывает с ироническим баннером продавца бургеров, шутившего над стабильно высокой выручкой в ​​дни матчей.

Также из-за денег произошел и первый крупный конфликт на "Олд Фирм" - в 1907 году "Селтик" и "Джерс" дважды переигрывали финал Кубка Шотландии из-за ничьих, и в конце концов фанаты посчитали, что федерация специально влияет на результаты, дабы заработать побольше. Тогда они подожгли "Хэмпден-Парк", и более ста человек оказались в госпиталях.

Ну, а ненависть зародилась еще раньше – в середине XIX века, когда в Глазго начали массово прибывать ирландцы. У них на острове весь картофель съел фитофтороз, а другой пищи у бедноты не было – как следствие, погибли сотни тысяч человек. Те, кому "повезло", бежали куда-попало и брались даже за самую тяжелую работу, чтобы выжить.

The 1904 cup final saw Celtic win the cup after going 2-0 down. Jimmy Quinn scored at hat trick. Rangers were at the start of a 25 year period without winning the cup. The term 'Old Firm' was first used about that final as the big two began to dominate Scottish football. pic.twitter.com/eiD7cCFCq4