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Состояние Пеле улучшилось, но о выписке из больницы думать еще рано

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Легенда продолжает проходить курс лечения

Состояние Пеле улучшилось, но о выписке из больницы думать еще рано

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Состояние легендарного Пеле продолжает улучшаться, однако прогнозов по выписке бразильца нет. Об этом сообщили в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где Король футбола проходит лечение.

"Состояние Пеле прогрессирует, в частности, улучшается его общее состояние, особенно это касается респираторной инфекции. Прогнозов по выписке пациента нет", — пишет Globo, ссылаясь на текст последнего медицинского отчета.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован. Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

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В статье: Пеле
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Источник:
Globo

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