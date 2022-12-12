Состояние Пеле улучшилось, но о выписке из больницы думать еще рано
Легенда продолжает проходить курс лечения
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Состояние легендарного Пеле продолжает улучшаться, однако прогнозов по выписке бразильца нет. Об этом сообщили в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где Король футбола проходит лечение.
"Состояние Пеле прогрессирует, в частности, улучшается его общее состояние, особенно это касается респираторной инфекции. Прогнозов по выписке пациента нет", — пишет Globo, ссылаясь на текст последнего медицинского отчета.
Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован. Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека.
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