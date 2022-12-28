Руководство Аль-Насра прибыло в Испанию для финализации сделки с Роналду
Ближайшие 72 часа станут ключевыми
фото из свободных источников
Руководство "Аль-Насра" (президент и гендиректор клуба) прибыли в Мадрид для завершения соглашения по переходу португальского форварда Криштиану Роналду.
Такую информацию дает журналист Руди Галетти.
Источник отмечает, что переговоры на данный момен проходят успешно, но окончательное решение пока не принято. Ближайшие 72 часа станут ключевыми.
Напомним, что 37-летний португалец перед ЧМ-2022 расторг контракт с "МЮ" по согласию сторон.
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Источник:Twitter
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