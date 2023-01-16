Роналду будет капитаном команды звезд Аль-Насра и Аль-Хиляля против ПСЖ
Месси должен быть без повязки
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Руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх вручил Криштиану Роналду капитанскую повязку. Он выведет команду звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" на товарищеский матч против "ПСЖ".
Встреча состоится 19-го января.
Португальский форвард ещё не выходил на поле в составе "Аль-Насра". У нападаюшего была двухматчевая дисквалификация за разбитый телефон мальчика-аутиста в прошлом сезоне.
22-го января "Аль-Наср" также сыграет в чемпионате саудовской аравии против "Аль-Иттифака". Это первая встреча в которой может дебютировать Криштиану.
الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة ????????????❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023
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