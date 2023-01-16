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Роналду будет капитаном команды звезд Аль-Насра и Аль-Хиляля против ПСЖ

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Месси должен быть без повязки

Роналду будет капитаном команды звезд Аль-Насра и Аль-Хиляля против ПСЖ

Фото: скриншот

Новина українською

Руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх вручил Криштиану Роналду капитанскую повязку. Он выведет команду звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" на товарищеский матч против "ПСЖ".

Встреча состоится 19-го января.

Португальский форвард ещё не выходил на поле в составе "Аль-Насра". У нападаюшего была двухматчевая дисквалификация за разбитый телефон мальчика-аутиста в прошлом сезоне.

22-го января "Аль-Наср" также сыграет в чемпионате саудовской аравии против "Аль-Иттифака". Это первая встреча в которой может дебютировать Криштиану.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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