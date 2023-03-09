Экс-капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован за нападение на судью

Защитник "Аль-Джаиша" Ахмад Аль-Салих, который известен тем, что был капитаном сборной Сирии, больше не сможет играть в футбол. В игре национального первенства против "Аль-Ватьбы" он набросился на судью после получения красной карточки.

Как пишет BBC, 33-летний игрок ударил рефери ногой, оскорблял его и даже плюнул в него. После матча Аль-Салих продолжал оскорблять арбитра в подтрибунном помещении.

В итоге Сирийская футбольная ассоциация (SFA) дисквалифицировала сирийца и оштрафовала его без возможности опротестовать это решение.

Аль-Салих провел 54 матча в составе сборной Сирии, при этом отметился двумя забитыми мячами.