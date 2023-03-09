Команда Криштиану Роналду уступила конкуренту и потеряла лидерство
В чемпионате Саудовской Аравии свои страсти
Фото - Аль-Наср / автор невідомий
В чемпионате Саудовской Аравии состоялся центральный матч всего второго круга. Сыграли между собой два лидера турнирной таблицы – "Аль-Иттихад" принимал "Аль-Наср".
Перед стартом матча "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду, на два очка опережал конкурента.
Однако победил "Аль-Иттихад" 1:0, что изменило облик турнирной таблицы. Команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" откатилась на второе место, отставая от "Аль-Иттихада" на один балл.
Криштиану Роналду отыграл за проигравших весь поединок.
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2023 в 21:43
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