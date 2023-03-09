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Команда Криштиану Роналду уступила конкуренту и потеряла лидерство

Общие новости
(1 голосов)

В чемпионате Саудовской Аравии свои страсти

Команда Криштиану Роналду уступила конкуренту и потеряла лидерство

Фото - Аль-Наср / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Саудовской Аравии состоялся центральный матч всего второго круга. Сыграли между собой два лидера турнирной таблицы – "Аль-Иттихад" принимал "Аль-Наср".

Перед стартом матча "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду, на два очка опережал конкурента.

Однако победил "Аль-Иттихад" 1:0, что изменило облик турнирной таблицы. Команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" откатилась на второе место, отставая от "Аль-Иттихада" на один балл.

Криштиану Роналду отыграл за проигравших весь поединок.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2023 в 21:43
Это neдрило куда не приедет, проблемы начинаются. Ювентус разладил, МЮ чуть окончательно не здох пока он там был, теперь верблюды страдают.
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