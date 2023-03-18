Папу Гомес нанимал ведьму, чтобы помешать восстановлению Ло Чельсо после травмы
Это произошло перед стартом ЧМ-2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Севильи" и сборной Аргентины Папу Гомес нанимал ведьму перед стартом ЧМ-2022. Об этом сообщил известный испанский журналист Гонсалу Кардосу.
Это было сделано, чтобы она, благодаря черной магии, помешала восстановиться от травмы Джованни Ло Чельсо. Как известно, он являлся конкурентом Гомеса за право попасть в финальную заявку команды.
Однако сейчас Папа не вызван в сборную на мартовские матчи. Вероятно, "Севилья" не отпустила его, чтобы Гомес полностью восстановился от повреждения.
Напомним, во время ЧМ в Катаре 35-летний футболист стал первым экс-представителем УПЛ, выигравшим чемпионат мира.
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