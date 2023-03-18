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Папу Гомес нанимал ведьму, чтобы помешать восстановлению Ло Чельсо после травмы

Общие новости
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Это произошло перед стартом ЧМ-2022

Папу Гомес нанимал ведьму, чтобы помешать восстановлению Ло Чельсо после травмы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Севильи" и сборной Аргентины Папу Гомес нанимал ведьму перед стартом ЧМ-2022. Об этом сообщил известный испанский журналист Гонсалу Кардосу.

Это было сделано, чтобы она, благодаря черной магии, помешала восстановиться от травмы Джованни Ло Чельсо. Как известно, он являлся конкурентом Гомеса за право попасть в финальную заявку команды.

Однако сейчас Папа не вызван в сборную на мартовские матчи. Вероятно, "Севилья" не отпустила его, чтобы Гомес полностью восстановился от повреждения.

Напомним, во время ЧМ в Катаре 35-летний футболист стал первым экс-представителем УПЛ, выигравшим чемпионат мира.

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В статье: Аргентина Ло Чельсо Папу Гомес
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Источник:
Gonsalo Cardoso

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