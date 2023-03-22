Роналду удивлен уровнем лиги Саудовской Аравии: Это конкурентноспособная лига. Вам стоит пересмотреть взгляды на неё
Криштиану высказался об этом на пресс-конференции в составе сборной Португалии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду на пресс-конференции в сборной Португалии высказался об уровне саудовского чемпионата. Он считает, что через 5-6 лет чемпионат станет 4-м или 5-м в мире.
Напомним, что Криштиану получил вызов в сборную Португалии на матчи квалификации к ЕВРО-2024. Сборная сыграет с Лихтенштейном и Люксембургом 23-го и 26-го марта.
"Я очень хорошо себя чувствую, вот почему я здесь. Не чувствовал бы себя хорошо – меня бы здесь не было.
Это конкурентоспособная лига. Вам стоит пересмотреть взгляды на нее. Конечно, это не уровень АПЛ, я бы соврал, если бы такое заявил, но конкурентоспособность высока. Я приятно удивлен.
Здесь есть хорошие команды, это сбалансированная лига с хорошими арабскими футболистами и иностранцами, которые повышают общий уровень мастерства.
Возможно, лет через 5 или 6, если развитие будет идти по нынешнему плану, лига станет 4-й или 5-й в мире с точки зрения конкурентоспособности", – заявил форвард сборной Португалии и "Аль-Насра".
Роналду провел за "Аль-Наср" 10 матчей, в которых забил 9 голов и отличился 2-мя голевыми передачами.
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