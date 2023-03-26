Бразилия проиграла Марокко в товарищеском матче
Единственный гол "селесао" на счету капитана Каземиро
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В ночь с 25 на 26 марта по центральноевропейскому времени Марокко в Танжере принимало Бразилию в рамках международного товарищеского матча. Это был первый поединок для команд после Чемпионата мира-2022 в Катаре.
"Селесао" вышли на эту встречу не основным составом. В старте было трое представителей чемпионата Бразилии, в том числе и голкипер Вевертон. Капитанскую повязку надел Каземиро.
Марокканцы открыли счет на 29-й минуте усилиями Буфаля. Бразильцы смогли сравнять счет лишь на 67-й минуте – забил Каземиро. Однако на 79-й минуте джокер тренера Реграги полузащитник Сабири вырвал победу для хозяев.
Для команд это была вторая встреча в истории. Перед этим они встречались только в 1998-м на Чемпионате мира. Тогда голы Роналдо, Ривалдо и Бебето принесли победу "селесао".
У Марокко запланирован еще один матч в мартовской международной паузе: 28 марта против Перу. Бразилия ограничилась только этим поединком.
Марокко – Бразилия 2:1
Голы: Буфаль 29, Сабири 79 – Каземиро 67
Марокко: Буну, Мазрауи, Саис, Агерд, Хакими (Аттиат-алла 53), Эль-Ханнус (Луза 64), Амрабат, Унаи (Сабири 64), Зиеш, Буфаль (Эззальзули 77), Эн-Несири (Шеддира 76)
Бразилия: Вевертон, Теллес, Ибанес, Милитао, Эмерсон Роял (Артур 90+3), Пакета (Алберто 85), Каземиро, Андрей Сантос (Вейга 65), Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс (Витор Рокье 65), Рони (Антони 64)
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