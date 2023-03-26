  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бразилия проиграла Марокко в товарищеском матче

Общие новости
(1 голосов)

Единственный гол "селесао" на счету капитана Каземиро

Бразилия проиграла Марокко в товарищеском матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 25 на 26 марта по центральноевропейскому времени Марокко в Танжере принимало Бразилию в рамках международного товарищеского матча. Это был первый поединок для команд после Чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Селесао" вышли на эту встречу не основным составом. В старте было трое представителей чемпионата Бразилии, в том числе и голкипер Вевертон. Капитанскую повязку надел Каземиро.

Марокканцы открыли счет на 29-й минуте усилиями Буфаля. Бразильцы смогли сравнять счет лишь на 67-й минуте – забил Каземиро. Однако на 79-й минуте джокер тренера Реграги полузащитник Сабири вырвал победу для хозяев.

Для команд это была вторая встреча в истории. Перед этим они встречались только в 1998-м на Чемпионате мира. Тогда голы Роналдо, Ривалдо и Бебето принесли победу "селесао".

У Марокко запланирован еще один матч в мартовской международной паузе: 28 марта против Перу. Бразилия ограничилась только этим поединком.

Марокко – Бразилия 2:1

Голы: Буфаль 29, Сабири 79 – Каземиро 67

Марокко: Буну, Мазрауи, Саис, Агерд, Хакими (Аттиат-алла 53), Эль-Ханнус (Луза 64), Амрабат, Унаи (Сабири 64), Зиеш, Буфаль (Эззальзули 77), Эн-Несири (Шеддира 76)

Бразилия: Вевертон, Теллес, Ибанес, Милитао, Эмерсон Роял (Артур 90+3), Пакета (Алберто 85), Каземиро, Андрей Сантос (Вейга 65), Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс (Витор Рокье 65), Рони (Антони 64)

По теме
yellow-arrow
Провал Украины U19, неудачный дебют Петракова, потери Англии. Главные новости за 25-е марта
yellow-arrow
Салах стал седьмым игроком, достигшим отметки в 50 голов за африканскую сборную
yellow-arrow
Джорджина: Как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания семьи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Марокко Каземиро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде