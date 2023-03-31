Милош Нинкович все еще играет в Австралии. Сегодня его команда уступила прямому конкуренту
38-летний серб провел на поле почти все регламентированное время
фото із соцмереж
В чемпионате Австралии продолжает выступать серб Милош Нинкович. Сегодня 38-летний полузащитник вышел в основном составе "Сидней Уондерерс" на матч против "Аделаида Юнайтед". Это был поединок прямых соперников. Команды – соседи по позициям в турнирной таблице.
В итоге Нинкович отыграл 87 минут, его команда проиграла 2:3. В турнирной таблице "Сидней Уондерерс" идет на третьем месте, отставая на шесть баллов от второй "Аделаиды Юнайтед".
Милош Нинкович больше всего известен украинским болельщикам по выступлениям в киевском "Динамо". В свое время он провел за киевлян более полусотни матчей в УПЛ.
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