Милош Нинкович все еще играет в Австралии. Сегодня его команда уступила прямому конкуренту

В чемпионате Австралии продолжает выступать серб Милош Нинкович. Сегодня 38-летний полузащитник вышел в основном составе "Сидней Уондерерс" на матч против "Аделаида Юнайтед". Это был поединок прямых соперников. Команды – соседи по позициям в турнирной таблице.

В итоге Нинкович отыграл 87 минут, его команда проиграла 2:3. В турнирной таблице "Сидней Уондерерс" идет на третьем месте, отставая на шесть баллов от второй "Аделаиды Юнайтед".

Милош Нинкович больше всего известен украинским болельщикам по выступлениям в киевском "Динамо". В свое время он провел за киевлян более полусотни матчей в УПЛ.